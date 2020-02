Voormalig PvdA-minister Van Kemenade (82) overleden

Minister van Staat en oud-onderwijsminister van de PvdA Jos van Kemenade is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat meldt persbureau ANP woensdag op basis van een verklaring van zijn zoon. Hij overleed na een kort ziekbed in zijn woonplaats Heiloo.

Hij kreeg vooral bekendheid met zijn plan om een middenschool in te voeren, een vorm van vervolgonderwijs waar de leerling drie jaar de tijd zou krijgen om te kiezen tussen beroepsonderwijs, algemeen onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Van Kemenade was socioloog en kwam als minister van Onderwijs in 1973 in het kabinet-Den Uyl. In het tweede kabinet-Van Agt vervulde hij de post opnieuw, tussen 1981 en 1982. Hij was vanaf 1988 vier jaar burgemeester van Eindhoven. De eretitel Minister van Staat ontving hij in 2002.

