Vijf doden onder wie drie kinderen bij autobrand in Australië

Drie kinderen en hun ouders zijn woensdag dood aangetroffen in de Australische stad Brisbane. Ze zaten samen in een auto die vermoedelijk met benzine in brand was gestoken. De ouders kwamen er nog uit, maar zijn bezweken aan hun verwondingen. De vader, een voormalige professionele rugbyer, had zichzelf steekwonden toegebracht. De politie onderzoekt de toedracht.

Het gezin reed rond 08.30 uur ‘s ochtends door een buitenwijk van Brisbane, niet ver van hun huis. Het ging volgens Australische media om voormalig rugby league-prof Rowan Baxter (42), zijn 31-jarige vrouw Hannah, hun zoontje van 3 en dochters van 4 en 6. Nationale omroep ABC meldt dat de moeder, nadat zij uit de auto was ontkomen, nog uitriep „hij heeft me overgoten met benzine”. Zij werd met ernstige brandwonden in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht, waar zij overleed. De vader stierf op de stoep.

De politie kon nog niet bevestigen hoe de brand was ontstaan, en wilde om die reden ook niet zeggen of sprake was van een gezinsmoord of een ongeluk. Een man die had geprobeerd te helpen raakte lichtgewond aan zijn gezicht, liet een ambulancemedewerker weten aan ABC. De Australische premier Scott Morrison spreekt van „hartverscheurend nieuws”, en betuigde zijn medeleven met „de families en gemeenschap (…) en de hulpverleners die een afgrijselijke situatie aantroffen”.