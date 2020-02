Ron Jans verder onder vuur na verklaring van FC Cincinnati

De Amerikaanse voetbalclub FC Cincinnati stelt dat meerdere incidenten hebben geleid tot het vertrek van de Nederlandse coach Ron Jans. Die stapte begin deze week onder grote druk op. Dat deed hij nadat een onderzoek van de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS, naar mogelijk racistisch taalgebruik door hem, in de afrondende fase zat. Publicatie van het rapport laat nog op zich wachten.

De zaak concentreerde zich de afgelopen dagen in de media op een incident van ruim twee weken terug. Jans zou in de kleedkamer delen van een rapnummer hebben meegezongen met de selectie en zou daarbij het beladen woord ‘nigger’ hebben gebruikt. „Het was klunzig van mij”, zei Jans daar dinsdag over in gesprek met NRC. „Maar de context, die is heel belangrijk. De context was niet dat ik het tegen iemand zei. Het was niet dat ik er negatieve bedoelingen bij had.”

Op een persconferentie zei FC Cincinnati-voorzitter Jeff Berding dinsdag dat uit het onderzoek blijkt dat het „niet om een eenmalig incident gaat, maar om bredere thema’s en ervaringen die ongevoelig en ongepast waren”.

De afgelopen dagen spraken meerdere spelers van FC Cincinnati met het onderzoeksteam van de MLS, dat het onderzoek instelde na een melding van de spelersvakbond. Berding: „Het was duidelijk dat er onaanvaardbare dingen hebben plaatsvonden, en mensen hadden hier begrijpelijkerwijs veel last van.”

De club gaf geen openheid over de incidenten en zei ook niet hoeveel spelers een klacht hebben ingediend tegen Jans.

The Cincinnati Enquirer, een lokale krant, schreef dat Jans in oktober na een bezoek aan slavernijmonumenten in Washington, voor een wedstrijd tegen D.C. United ongepaste opmerkingen zou hebben gemaakt over het slavernijverleden. In een speech die bedoeld was om te inspireren, zou hij hebben gesproken over het overwinnen van tegenslagen.

Spelersvakbond haalt uit

„Ron is een open en eerlijke man” zei Gerard Nijkamp, algemeen directeur bij FC Cincinnati, die bij PEC Zwolle jarenlang intensief met Jans samenwerkte. „Hij wil verbinden met de mensen met wie hij werkt.” Maar de „context van wat hij in Amerika heeft gedaan, in de kleedkamer en op het veld, is anders dan wanneer je dat in Nederland doet”. Nijkamp zei achter het statement van de club te staan. „Dit soort dingen kunnen we niet accepteren.”

De directeur van de Amerikaanse vakbond voor profvoetballers, Bob Foose, haalde dinsdag hard uit naar Jans. „We zijn ongelooflijk teleurgesteld over de pogingen om de publieke opinie de afgelopen dagen te manipuleren met valse verhalen en strategisch lekken naar de pers.”

Dat Jans in de kleedkamer het n-woord gebruikte terwijl hij een rapnummer meezong „is volkomen onjuist, ondanks recente beweringen van de oud-coach”. Wat er volgens de vakbond wel is gebeurd, werd niet gemeld. Een verzoek van NRC aan Foose om meer duidelijkheid te geven, bleef onbeantwoord.

In reactie op de statements van FC Cincinnati en de spelersvakbond zei Jans dinsdagavond tegen de NOS: „Er wordt nu een heel ander verhaal verteld. Ik word afgeschilderd als manipulator en leugenaar. Dat ben ik niet. Er zou wel sprake kunnen zijn van een cultuurverschil. Ik ben mogelijk te naïef geweest. Hier kan ik niet tegen vechten.”