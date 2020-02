Roddelpers en sociale media onder vuur na zelfmoord Britse tv-ster

Na de dood van de Britse presentatrice Caroline Flack, woedt in het Verenigd Koninkrijk een felle discussie over de agressieve tactieken van de roddelpers en de giftige commentaren op sociale media.

De veertigjarige Flack was een zeer bekende Britse tv-ster. Ze presenteerde onder meer datingprogramma Love Island en talentenjacht X Factor. Ze pleegde deze zaterdag in Londen zelfmoord, een dag nadat bekend werd dat het Britse openbaar ministerie een zaak wegens huiselijk geweld tegen haar zou doorzetten.

„Op 12 december 2019 werd ik gearresteerd voor de mishandeling van mijn vriend… binnen 24 uur werden mijn leven en toekomst onder mijn voeten vandaan geveegd en stortten de muren waar ik zo lang aan heb gebouwd in”, schreef Flack voordat ze zelfmoord pleegde in een niet-gepubliceerde Instagram-post. De familie van het slachtoffer stuurde de tekst naar een lokale krant, die hem deze woensdag publiceerde.

Flack zou haar vriend hebben mishandeld met een lamp, een zaak die het OM tegen de wil van haar vriend doorzette. Ze verloor haar baan als presentator na de arrestatie. De zaak werd breed uitgemeten in de pers, waarop Flack, die al langer worstelde met depressies, een constante stroom haatberichten op sociale media kreeg te verstouwen.

Flack stelde vanaf haar arrestatie in december dat de zaak door de media werd opgeblazen. In het woensdag gepubliceerde bericht noemde ze het incident „een ongeluk” en stelde: „Ik ben GEEN pleger van huiselijk geweld.” Zo werd zij wel geportretteerd op de voorpagina’s van tabloids als The Sun. Flack hekelde de Britse media in haar postume bericht. „De waarheid is mij ontnomen en gebruikt als entertainment.”

Regulering sociale media

De Britse premier Boris Jonhson wees in een reactie op de dood van Flack op de verantwoordelijkheid van sociale-mediabedrijven. „De industrie moet beter zijn best doen. We verwachten een robuuste aanpak voor het verwijderen van berichten die de eigen richtlijnen overtreden.” Het Verenigd Koninkrijk maakte vorige week bekend sociale-mediabedrijven te gaan verplichten schadelijk materiaal te verwijderen. Frankrijk en Duitsland hebben de afgelopen jaren al vergelijkbare regelgeving ingevoerd.

Labour-politicus Keir Starmer, die partijleider Jeremy Corbyn wil opvolgen, zei dat ook traditionele mediabedrijven „hun verantwoordelijkheid” moeten nemen voor het „uitvergroten” van giftige sociale-mediaberichten over Flack. „We moeten de media diverser maken; we moeten betere media krijgen.”

Zeker anderhalf miljoen Britten zijn het op dat laatste punt met hem eens. Zij hebben een van de petities ondertekend die oproepen de roddelpers strenger aan te pakken. Zo pleit de tot nu toe 950.000 keer ondertekende petitie ‘Caroline’s Law’ voor het strafbaar maken voor mediabedrijven om „bewust en meedogenloos een persoon te treiteren, of deze nu in de publieke belangstelling staat of niet, tot een punt waarop diegene zelfmoord pleegt.” De petitie stelt verder: „We zullen nooit precies weten wat er door Caroline’s hoofd ging toen ze een einde maakte aan haar leven. Maar we weten wel dat een deel van de media er geen enkele moeite mee had haar leven een hel te maken, puur om wat meer kranten te verkopen, en dat klopt gewoon niet.”

Om aan te geven dat de problemen bij de Britse sensatiepers structureel zijn verwijst de petitie naar de Jeremy Kyle Show, het reality-programma dat in mei vorig jaar van het scherm werd gehaald nadat een deelnemer één week na de opnames van de show zelfmoord pleegde. Het Britse Lagerhuis buigt zich binnenkort over het voorstel – het behandelt alle petities met 10.000 of meer handtekeningen.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.