Protesterende boeren op weg naar Den Haag veroorzaken nauwelijks files

Het boerenprotest dat deze woensdag plaatsvindt in Den Haag leidt vooralsnog niet tot problemen op de weg. Op een paar plekken trad volgens de verkeersdiensten wat vertraging op, maar lange files zoals in oktober blijven vooralsnog uit. De politie heeft op een aantal plaatsen maatregelen getroffen om te voorkomen dat tractoren blokkades kunnen opwerpen. Zo staan volgens ANP in Den Haag legertrucks klaar bij het centraal station en aan het Spui.

De protesterende boeren waren mede door organisator Farmers Defence Force opgeroepen niet met de trekker over de snelweg te rijden. De meesten lijken daar gehoor aan te geven, enkele tientallen die dat niet deden kregen onder meer op de N33 bij Rolde, de A28 bij Hoogeveen en de A12 bij Den Haag een bekeuring.

Noemenswaardige vertraging leverden de acties volgens de ANWB en Rijkswaterstaat niet op. Beide diensten zien een normale ochtendspits, mede doordat de spits op woensdagochtend sowieso minder druk is en het noorden van het land voorjaarsvakantie heeft.

Farmers Defence Force riep op tot protest tegen het kabinetsbeleid, met name ten aanzien van het reduceren van de stikstofuitstoot. Het overleg met het Landbouw Collectief, waarvan zij deel uitmaken, heeft volgens de organisatie te weinig opgeleverd. Ook zou het beleid nog altijd te veel gericht zijn op het verminderen van het aantal boerenbedrijven terwijl er andere mogelijkheden zouden bestaan om de stikstofproblematiek op te lossen. Ze hebben ook nog altijd twijfels over de onderzoeken van onder meer het RIVM naar de stikstofuitstoot.