Pedoactivist Nelson M. (25) aangehouden op verdenking van kinderpornobezit

Nelson M., de 25-jarige man die vorige week in een veelbesproken uitzending van tv-programma Danny op straat zei dat kinderen zelf moeten kunnen bepalen of ze seks met een volwassene willen, is dinsdag opgepakt op verdenking van kinderpornobezit. De arrestatie is deel van een groter strafrechtelijk onderzoek naar voortzetting van de verboden pedofielenvereniging Martijn, zegt een woordvoerder van het OM.

De aanhouding van M. heeft volgens de OM-zegsman niets met de recente ophef rond de tv-uitzending te maken. Nadat Danny op straat was uitgezonden vorige week donderdag verzamelde een woedende menigte zich bij M.’s huis in Lelystad. M. wil met medestanders de in 2010 opgeheven Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit heroprichten. Die politieke partij, die nooit genoeg handtekeningen wist op te halen om mee te mogen doen aan Kamerverkiezingen, was voor legalisering van pedoseksuele contacten met kinderen.

In het onderzoek naar mogelijke voortzetting van de in 2014 verboden vereniging Martijn deed de politie vorige maand invallen in Hengelo, Arnhem, Haarlem en bij M. thuis in Lelystad. Daarbij werden computers in beslag genomen. Dit heeft geleid tot M.’s arrestatie, zegt de woordvoerder. De 25-jarige man blijft tot vrijdag in voorarrest zitten. Dan bepaalt een rechter of dit met twee weken verlengd wordt.

Martijn werd in 2014 verboden en ontbonden door de Hoge Raad, onder meer omdat de vereniging seksueel contact tussen volwassenen en jongere kinderen verheerlijkte.