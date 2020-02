OM: Caloh Wagoh leverde ‘murder on demand’

Ridouan Taghi heeft een groep mannen van motorclub Caloh Wagoh volgens het Openbaar Ministerie (OM) negen opdrachten gegeven voor liquidaties in de onderwereld. Vijf van die liquidaties zijn voltooid. Dat heeft het OM woensdagochtend uiteengezet tijdens een tussentijdse zitting van de zaak die de naam Eris mee heeft gekregen. Daarnaast zijn nog vijf moordopdrachten bij Caloh Wagoh uitgezet door andere opdrachtgevers.

Hoofdverdachte is Delano R., alias Keylow. Hij is een ‘patron’ van Caloh Wagoh en was betrokken bij de oprichting van de motorclub in 2016. Binnen een jaar na de oprichting van de club raakte een aantal leden betrokken bij een groot en gewelddadig conflict in de Nederlandse onderwereld.

Delano R. kwam in beeld als verdachte nadat zijn DNA werd gevonden op een wapen waarmee in de zomer van 2017 een liquidatie is gepleegd in Breukelen. Hij is daarvoor eind 2018 aangehouden, nadat een medeverdachte van die moord een kroongetuigedeal sloot met justitie. Bij Delano R. werd een grote hoeveelheid foto’s en filmpjes gevonden van zeer belastende chatgesprekken die hij met een versleutelde PGP-telefoon voerde met opdrachtgevers.

Volgens het OM is de eerste liquidatieopdracht voor Delano R. begin 2017 gepleegd. Dat betrof een man die zelf betrokken is geweest bij een ‘vergismoord’ begin 2017 in Utrecht. Omdat hij daarna niet meer wilde meewerken aan de moord op het echte slachtoffer zou Ridouan Taghi besloten hebben dat deze man zelf moest worden vermoord.

C Murdah

Daarna is Caloh Wagoh zich volgens het OM zich gaan manifesteren als een groep die „murder on demand” leverde. Saillant is dat Delano R. zich bij de chatgesprekken die zijn gevonden volgens het OM bediende van de bijnaam C Murdah. Het onderzoek naar al dat materiaal is nog in volle gang.

Het OM verwacht dat het einddossier in juni van dit jaar gereed is. Pas daarna kunnen de advocaten van de verdachten de kroongetuige in deze zaak verhoren. Wanneer de inhoudelijke behandeling van deze megazaak begint, is vooralsnog niet bekend. In totaal worden er in deze zaak zestien mensen verdacht.

Ridouan Taghi wordt voor zijn rol in deze zaak vooralsnog niet vervolgd. Hij staat terecht in de strafzaak Marengo en wordt in die zaak beschuldigd betrokkenheid bij vijf voltooide liquidaties en een serie pogingen daartoe. De voortgang in die zaak wordt op 6 maart in het openbaar besproken.