Dorothy Blokland

Kinderen en volwassenen, voor beide groepen maakt ze voorstellingen. Ze zoekt de grenzen op tussen theater en spoken word.

Een echte verhalenverteller is Dorothy Blokland (1985). Als geboren en getogen Surinaamse is haar culturele achtergrond belangrijk in haar werk. In 2014 studeerde ze af aan de Academie voor Theater in Tilburg. Sindsdien maakte Blokland voorstellingen voor zowel kinderen (Anansi en de nieuwe wereld, 2016) als volwassenen (De koningin van Paramaribo, 2015).

Bloklands werk is een combinatie van theater en spoken word. Samen met Yahmani Blackman vormt ze het theater-duo Blackman & Blokland en maakte ze de voorstelling Wij gaan het hebben over haar, waarmee ze dit seizoen in de theaters staat.

Meer weten: dorothyblokland.nl