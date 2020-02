Susu Aliy

‘Vier mij’, vraagt slampoet Susu Aliy in een gedicht over haar achtergrond en het nu.

Susu Aliy (1991, roepnaam van Suad Ali Osman) reist in haar spoken word-optredens vaak terug naar haar geboorteland Somalië, dat ze als kind met haar moeder, zus en broer is ontvlucht. Ze is betrokken bij Black Speaks Back, een Belgisch-Nederlandse organisatie die erop is gericht om jongeren met Afrikaanse wortels te empoweren.

Ze staat veelvuldig op podia, in 2019 nam ze onder meer deel aan de Keti Koti Dialoog Tafel en Towards a radical sisterhood bij het Vlaams-Nederlands huis deBuren in Brussel.

