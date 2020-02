Jaouad Alloul

Een muzikaal feest: Jaouad Alloul, ergens tussen disco, funk en zoveel mogelijk grenzen overschrijdende r&b.

Jaouad Alloul (1986) is danser, theatermaker en zanger. Hij trad vroeger op als drag-artiest en was in 2019 het gezicht van de Pride in België en mede-initiatiefnemer van de Belgische POC* Pride, een initiatief gericht op queer mensen van kleur. Alloul maakt kunst om mensen te verbinden.

In het theaterstuk Zeemeermin (2018), een schoolvoorstelling, vertelt hij in een monoloog over de vragen die hem teisterden als jonge homoseksuele moslim. Voor het aangrijpende De Meisje (2019) koos hij weer de monoloogvorm om het te hebben over zelfaanvaarding, familie en vergiffenis. 2019 was een druk jaar voor Alloul: hij presenteerde ook zijn debuut-EP Messias in de Antwerpse Arenbergschouwburg.

Zijn prachtige stem, soulful arrangementen en uiterst dansbare songs lieten niemand onberoerd; Messias was veelbesproken in de pers. Maar media-aandacht is niet nieuw: in 2013 was hij semi-finalist van The Voice van Vlaanderen. Intussen staat Alloul geregeld op verschillende podia in grote Vlaamse steden.

Meer weten: instagram.com