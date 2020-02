Esmé van den Boom

Schrijver en dichter Esmé van den Boom wilde van Groningse vrouwen weten wat hun toekomstonmogelijkheden zijn.

In 2019 debuteerde Esmé van den Boom (1993) met Eigen Kamers. Voor deze bundel sprak deze dichter en singer-songwriter met vrouwen uit de provincie Groningen over het moederschap. Dat had een oersaai CBS-verslag in versvorm kunnen opleveren, maar blijkt in praktijk een bundel waar de poëzie, onrust en vindingrijkheid van de pagina spatten.

Van den Boom werpt onrustbarende gedachtes op over inclusiviteit, dromen, identiteit en de vernietigingsdrift die achter deze drie schuilgaat. Tegen de achtergrond van de Groninger aardbevingen wordt het totale horror: „Ik probeer de kinderen te leren wat eerlijk is/ moet soms schreeuwen over het geluid/ van de ramen die rammelen in de sponningen.”

