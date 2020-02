Meriç Artaç

Het geluid van Meriç Artaç ontstaat tussen kunst en maatschappij, en verrijkt beide.

Meriç Artaç (1990) is een Turks-Nederlandse componiste. Ze was vijf jaar toen ze in Istanbul begon met pianoles en haar roeping voor de muziek ontdekte.

Inmiddels is ze een van de verrassendste nieuwe stemmen in het Nederlandse muziekleven; een kunstenares die zich laat inspireren door de wereld om haar heen, en die je daardoor als actueel en ‘midden in de maatschappij staand’ kunt kenschetsen zonder dat engagement in haar werk aandoet als een opgelegd raison d’être.

Dat Artaç ook als docent en curator haar stem laat horen, onderstreept eens te meer haar veelzijdige betrokkenheid.

Meer weten: mericartac.com