Bieke Depoorter

Overal ter wereld vangt de Vlaamse fotograaf Bieke Depoorter de intiemste momenten van mensen thuis.

Sinds 2012 is de Belgische fotografe Bieke Depoorter (1986) aangesloten bij het wereldberoemde foto-agentschap Magnum. Dat was vrij snel nadat ze was afgestudeerd aan de kunstacademie van Gent.

De afgelopen jaren trok ze de wereld over, van Egypte tot Zuid-Afrika, van Turkije tot Noorwegen, via de Trans-Siberische spoorlijn en dwars door de Verenigde Staten. Steeds logeerde ze ter plekke bij mensen thuis, en won zo het vertrouwen van haar modellen. Zo ontstonden intieme foto’s van mensen in hun slaapkamer of badkamer. Depoorter bracht al vier fotoboeken uit: Ou Menya, I am About to Call it a Day, As it May Be en Sète#15. In 2018 had ze een grote solo in het Fotomuseum (FOMU) in Antwerpen.

Meer weten: biekedepoorter.com