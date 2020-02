Nieuw probleem Boeing 737 MAX: afval in brandstoftank

Opnieuw heeft de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing een probleem gevonden bij de productie van het veelbesproken model 737 MAX. In de brandstoftanks van diverse afgebouwde toestellen is afvalmateriaal gevonden, dat waarschijnlijk is achtergelaten door monteurs. Volgens persbureau AP gaat het om „meerdere” vliegtuigen waarbij in de tanks onder meer stukjes metaal en lappen stof zijn gevonden.

Lees ook: De ellende is nog niet voorbij voor Boeing

Het achtergelaten afval werd ontdekt tijdens een onderhoudsronde bij de geparkeerde toestellen. Boeing noemt de vondst „onacceptabel”. In een brief aan de werknemers schrijft topman Mark Jenks, verantwoordelijk voor het 737-programma, dat „in deze uitdagende omstandigheden, klanten erop rekenen dat het bedrijf het werk goed uitvoert”, meldt AP. De vliegtuigbouwer zegt in de toekomst meer inspecties te zullen gaan uitvoeren, voordat de brandstoftanks worden dichtgemaakt.

De problemen met de 737 MAX begonnen ruim een jaar geleden toen in relatief korte tijd twee toestellen van het type vliegtuig neerstortten in Indonesië (oktober 2018) en Ethiopië (maart 2019). Daarbij kwamen 346 mensen om het leven. De crashes werden veroorzaakt door een fout in een veiligheidssysteem.

Luchtvaartorganisatie FAA

De 737 MAX-toestellen worden sinds maart vorig jaar om veiligheidsredenen aan de grond gehouden. Een woordvoerder van Boeing zegt tegen AP dat het bedrijf niet verwacht dat de nieuwe problemen de Amerikaanse luchtvaartorganisatie FAA er van zal weerhouden de Boeing 737 MAX uiteindelijk goed te keuren. In een reactie zegt de FAA dat het „toezicht op de productie is versterkt op basis van eerdere inspectierapporten” en dat meer actie wordt ondernomen op basis van de vondst van het afval.

Door de problemen sloot Boeing afgelopen jaar voor het eerst sinds 1997 een jaar af in de rode cijfers. Het nettoverlies van de vliegtuigbouwer kwam in 2019 uit op 636 miljoen dollar (578 miljoen euro). De totale schade voor Boeing door de problemen met de vliegtuigen wordt door experts geschat op 18 miljard dollar.