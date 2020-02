Motorclub Caloh Wagoh kreeg ook al een rol in Netflix-docu Dope

RTL is niet het enige mediabedrijf dat een programma maakte met leden van Caloh Wagoh. De recherche vermoedt dat meerdere moordverdachten van de motorclub hebben gefigureerd in Netflix-documentairereeks Dope. Caloh Wagoh werkte volgens het Openbaar Ministerie sinds 2017 als moordcommando voor Ridouan Taghi, die verdacht wordt van het organiseren van een groot aantal liquidaties.

De bewuste aflevering van deze internationale truecrime-serie speelt zich af in Rotterdam en heet This isn’t Miami Vice en staat nog steeds online bij de streamingdienst. Delano R., oprichter van Caloh Wagoh en hoofdverdachte in de liquidatiezaak Eris, heeft eerder verklaard bij de politie dat hij werkte voor Netflix.

‘In de haven van Rotterdam werken cocaïnebazen samen met geduchte huurmoordenaars om verdachte informanten te intimideren en hun het zwijgen op te leggen.’ Dat is de tekst waarmee Netflix de aflevering aanprijst. Gemaskerde mannen vertellen in de aflevering hoe de cocaïnehandel in zijn werk gaat. De politie werkt ook mee aan het programma. Zo is te zien hoe het HARC-team van de douane een partij cocaïne uit een container haalt en wordt iemand van de landelijke politie geïnterviewd. In de aftiteling worden onder meer het OM en het HARC-team bedankt voor de medewerking

Een woordvoerder van de politie in Rotterdam bevestigt dat is meegewerkt aan de uitzending. „Wij hebben het deel van de documentaire teruggezien waaraan wij met instemming van het OM hebben meegewerkt”, aldus de woordvoerder. „Netflix is verantwoordelijk voor de totale inhoud.” VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz heeft veel vragen en wil opheldering van de minister. „Met welk doel en met welke kennis hebben het OM en andere diensten hieraan deelgenomen?” Netflix wil niet reageren.

Ratten elimineren

Een van de meest opmerkelijke fragmenten van de documentaire is te zien na dertig minuten. Twee gemaskerde mannen lopen dan een een soort schuur in. Ze halen automatische vuurwapens uit een gele plastic Jumbo-tas. „Mijn business is het elimineren van ratten”, vertelt een van de mannen. „Heeft iemand een grote fout gemaakt die wordt dan, zo gezegd, op de lijst gezet.. Als ‘ie op de lijst wordt gezet, dan wordt gezocht naar mensen die dat kunnen afhandelen. Die krijgen een naam of een foto of een woonplaats van iemand.”

De voice-over van het programma vervolgt: „Hun succes hangt af van nauwe samenwerking met een spotter, dat is onderwereldlingo voor iemand die een beoogd doelwit volgt om zijn gangen in kaart te brengen en op de wacht staat bij een liquidatie.”

Een andere man, gekleed in een groene jas, legt uit hoe spotten in zijn werk gaat. „Simpel. Je moet hem gewoon sturen. Om te gaan kijken naar een adres of hij die persoon kent. Sowieso gaan we hem laten weten hoe die persoon eruit ziet. Kijken of de persoon daar woont. Wat voor tijden hij komt. Waar die in rijdt. Wat hij eet, wat ‘ie schijt.”

Doodseskader

Uit het dossier Eris, de strafzaak die draait om leden van Caloh Wagoh die volgens het OM in opdracht van Taghi liquidaties hebben voorbereid en uitgevoerd, blijkt dat rechercheurs een lid van de motorclub hebben geconfronteerd met deze beelden. Ze denken dat hij in dit deel van de documentaire is te zien. Het gaat om Willem B., alias Worcc. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij vier liquidatiezaken en is een van de bestuurders van de motorclub die door het Openbaar Ministerie wordt beschouwd als het doodseskader van Ridouan Taghi. Zijn advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen stelt dat de kwestie niet relevant is voor de strafzaak van zijn cliënt.

Hoofdverdachte Delano R. heeft in een verhoor met de politie verklaard dat hij een bedrijf heeft voor film, muziek en entertainment. „Ik heb ingezet bij grote maatschappijen zoals Netflix”, zegt hij tegen zijn ondervragers. Om die reden heeft hij naar eigen zeggen de foto’s en filmpjes gemaakt van PGP-conversaties over liquidaties, die zijn gevonden nadat hij in november 2018 werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 11 liquidaties of pogingen daartoe.

Het lijkt erop dat Delano R. zelf ook heeft meegewerkt aan de Netflix-documentaire, onder het pseudoniem O.G. Dred. Goede kennissen menen hem te herkennen aan zijn handen. „Ik ben nergens bang voor” zegt hij rijdend over de Rotterdamse Willemsbrug. „Maar als we ergens bang voor zijn, zijn het die varkens. De politie. Met die hufters op je hielen kun je inpakken.”