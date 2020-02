Met een filmpje solliciteert de burgemeester in Den Haag

„Mijn naam is Bert Blase.” Zo begint het YouTube-filmpje waarmee de burgemeester van Heerhugowaard solliciteert naar het burgemeesterschap van Den Haag.

In 1 minuut 56 loopt hij over het strand bij Duindorp en langs de Scheveningse haven, trapt hij een balletje voor het ADO-stadion en filmt zich in de hal van het Haagse stadhuis, het IJspaleis. Blase (60) zegt: „De inwoners van Den Haag hebben er recht op om te weten wie er belangstelling en ambitie heeft burgemeester van hun stad te worden.”

Natuurlijk heeft hij ook een officiële sollicitatiebrief naar de commissaris van de koning gestuurd. Maar Blase wil af van „de sfeer van geheimzinnigheid” waarmee de sollicitatieprocedure van burgemeesters is omgeven. Vandaar het filmpje.

De zoektocht naar een burgemeester is (niet alleen in Den Haag) geheim tot er over een paar maanden één sollicitant over is. De vertrouwenscommissie die de gesprekken met kandidaten voert, bestaande uit zeven gemeenteraadsleden, heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. „Er wordt niet [uit de school] geklapt. Als dat wel gebeurt, leg ik de zaak stil en doe ik aangifte”, zei commissaris van de koning Jaap Smit maandagavond streng, toen de gemeenteraad de profielschets voor een nieuwe burgemeester vaststelde.

Kandidaten mogen zichzelf wél bekendmaken. Blase zegt: „Dit past bij mijn manier van besturen en mijn kijk op openbaar bestuur.”

Code Oranje

Blase – tot 2018 lid van de PvdA en nu partijloos – is de voorman van de beweging Code Oranje, die een andere vorm van democratie voorstaat. Met meer transparantie en zeggenschap voor burgers.

Zo deed hij, toen hij formateur was in Papendrecht in 2006, iedere dag op internet verslag van de collegeonderhandelingen en de keuzes waar de partijen voor stonden. Daar konden inwoners dan op reageren, waardoor de formatie „bijna” openbaar was. „Ik werd erdoor bevestigd dat inwoners meer invloed willen op de koers die de politiek vaart.” In Papendrecht, zegt hij, vond men het fijn betrokken te zijn en mee te kunnen denken. En het leidde, zegt hij ook, tot een stabiele bestuursperiode.

In zijn huidige gemeente, Heerhugowaard, dachten 300 inwoners met elkaar na over de toekomst van de stad, en de uitkomst daarvan werd door de gemeente geadopteerd. En in november was hij de initiatiefnemer van een burgertop over de uitbreiding van Schiphol. Niet politici zaten aan tafel, maar omwonenden, luchtverkeersleiders en andere betrokkenen.

Stad van uitersten past

Niet dat Blase louter solliciteert om deze politieke agenda duidelijk te maken. Het gaat hem om het ambt. „Ik wil burgemeester van Den Haag worden”, zegt hij. Hij noemt de stad „fascinerend”. „Het is een stad van uitersten en dat past bij wie ik ben.”

Blase heeft jarenlang in Den Haag gewerkt, onder meer bij de Unie van Waterschappen, zijn vrouw is ‘op’ Scheveningen geboren en hij zegt: „Ik voldoe aan het profiel en dat kan ik ook schragen.” Hij is een ervaren bestuurder: Blase is nu waarnemend burgemeester in Heerhugowaard, was waarnemend burgemeester in Vlaardingen en eerder Hardinxveld-Giessendam, en was burgemeester van de Alblasserwaard.

Het veelgehoorde argument dat hij door een open sollicitatie zijn positie in zijn huidige gemeente ondergraaft, wuift Blase weg. „Als ik het als een probleem zou zien, dan vind ik het ondergeschikt aan het belang van transparantie, van onze democratische openheid. Maar ik zie het probleem niet. Ik vertel het nu al aan mensen en die vinden het wel stoer dat hun burgemeester die ambitie heeft.”

Hij zegt: „Als ik in Heerhugowaard blijf, wat zo maar zou kunnen, dan blijf ik daar met evenveel enthousiasme en 100 procent inzet.”