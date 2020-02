Meer bedrijven vestigen zich in Nederland vanwege Brexit

Nog nooit vestigden zich zoveel internationale ondernemingen in Nederland als in het afgelopen jaar. Van de bijna vierhonderd buitenlandse bedrijven die zich in 2019 in Nederland hebben gevestigd, deden 78 dat vanwege de Brexit. Dat blijkt uit onderzoek naar de komst van buitenlandse bedrijven van het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) dat woensdag is bekendgemaakt. Een jaar eerder stapten nog 42 ‘Brexitbedrijven’ over naar Nederland.

Lees ook: Nederlands bedrijfsleven vreest staatssteun VK na Brexit

Sinds het referendum in juni 2016 zijn 140 bedrijven vanwege Brexit naar Nederland gekomen. De meeste van die bedrijven zijn actief in de zakelijke dienstverlening. Volgens de NFIA, die buitenlandse ondernemingen helpt bij hun komst naar Nederland, zijn zij goed voor ruim vierduizend banen in de eerste drie jaar. Veel van de firma’s, waaronder mediabedrijf Discovery, willen zonder problemen onderdeel blijven van de Europese markt, schrijft het ministerie in een verklaring.

Volgens het ministerie zijn de bijna vierhonderd bedrijven goed voor investeringen à ruim vier miljard euro die onder meer moeten leiden tot 11.000 banen in de eerste drie jaar. Van de ondernemingen komt een derde uit Azië en een derde uit Noord- of Zuid-Amerika. De meeste bedrijven zijn gespecialiseerd in de IT of chemie of zijn actief binnen de creatieve sector. In 2018 kozen 372 bedrijven ervoor om (een deel van) hun onderneming in Nederland te vestigen.