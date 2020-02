Korting op collegegeld voor leraar die zich wil omscholen

Leraren die een tweede onderwijsopleiding willen volgen, krijgen vanaf volgend studiejaar een korting van 3.500 euro op het collegegeld. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) heeft daar voor de komende vier collegejaren 2,5 miljoen euro vrijgemaakt. Dat bevestigt een woordvoerder van de minister na berichtgeving van het AD.

Lees ook: Er zijn wel leraren, maar ze staan niet voor de klas

Nu betalen leraren die een tweede onderwijsstudie willen doen nog het instellingscollegegeld, dat door de onderwijsinstellingen wordt bepaald. Dat ligt voor bijvoorbeeld de pabo, de opleiding tot basisschooldocent, op 7.000 euro per jaar. Het ministerie verwacht dat zo’n 750 mensen per jaar gebruik zullen gaan maken van de korting.

Stagevergoeding

Studenten die een diploma van een andere studie dan een onderwijsopleiding hebben, betalen al het lagere, wettelijke collegegeld van ruim 2.000 euro. Ook die maatregel was bedoeld om meer mensen aan te trekken voor de lerarenopleidingen. In het AD roept minister Van Engelshoven bassischooldirecteuren daarnaast op stagiairs een stagevergoeding te geven, om het lerarentekort te verkleinen.

Uit cijfers van de Onderwijsinspectie blijkt dat het aantal fulltime banen dat niet is ingevuld in het basisonderwijs inmiddels is opgelopen tot zo’n 2.400. De inspectie schat dat dit aantal als er niks verandert in 2024 gestegen zal zijn naar vierduizend en nog eens drie jaar later naar boven dan tienduizend.