‘ING-topman Ralph Hamers stapt over naar Zwitserse bank UBS’

ING-topman Ralph Hamers (53) stapt over naar de Zwitserse bank UBS. Dat meldt de Financial Times woensdagavond op basis van bronnen. De Nederlandse bank en Hamers zijn niet bereikbaar voor commentaar.

Bij UBS zou Hamers de Italiaanse topman Sergio Ermotti vervangen. Hamers werkt sinds 1991 bij ING. Sinds 2013 is hij de hoogste baas. Onder zijn leiding kreeg de bank in 2018 een recordboete van 775 miljoen euro wegens het faciliteren van witwassen en het overtreden van antiwitwasregels.

Dat jaar was er ook ophef over de salarisverhoging van 50 procent die de raad van commissarissen van ING Hamers wilde geven. Zijn jaarinkomen zou dan op meer dan 3 miljoen euro neerkomen. Na publieke ophef werd dat voorstel ingetrokken. Hamers’ jaarsalaris bedroeg daardoor in 2018 1,75 miljoen euro. Ermotti, de huidige topman van UBS, kreeg in 2017 een jaarsalaris van 11,9 miljoen Zwitserse frank (11,1 miljoen euro).

Het aandeel ING maakte woensdag op de Amsterdamse beurs een flinke daling. Het verloor bijna 4 procent, nadat de bank plotseling afzag van de plaatsing van een risicovolle dollarlening, terwijl daar wel veel belangstelling voor was. De bank verklaarde tegenover beleggers dat er „nieuwe informatie was gekomen die moet worden bestudeerd”.

