Hugo Hillenaar nieuwe hoofdofficier van justitie in Rotterdam

Na een zoektocht van zo’n anderhalf jaar heeft het Openbaar Ministerie een nieuwe hoofdofficier van justitie voor Rotterdam gevonden. Hugo Hillenaar (58), oudgediende binnen het OM, voormalig hoofdofficier van justitie van Breda en op dit moment topambtenaar op het departement van Justitie en Veiligheid wordt vrijdag officieel gepresenteerd als de nieuwe baas van het Rotterdamse parket, zo bevestigen justitiële bronnen.

Hillenaar wordt de opvolger van Marc van Nimwegen, die in mei 2018 op last van het College van procureurs-generaal zijn functie moest neerleggen. Die maatregel volgde na berichten dat hij jarenlang had gelogen over zijn intieme relatie met hoofdofficier van justitie Marianne Bloos. Beide topmagistraten werden met ingang van dit jaar ontslagen.

Het Openbaar Ministerie heeft grote moeite gehad om een nieuwe hoofdofficier van justitie te vinden voor Rotterdam. Het parket werd twee jaar geleid door een waarnemer. Na de affaire-Van Nimwegen is afgesproken dat nieuwe leidinggevenden niet meer zoals voorheen door het college worden aangewezen, maar dat ondernemingsraden in een transparante procedure inspraak krijgen. Na de eerste sollicitatieronde in Rotterdam werden vorig jaar alle kandidaten voor de functie van hoofdofficier van justitie te licht bevonden.

Monocultuur bij OM

De keuze voor Hillenaar is opvallend. Hij koos in 2018 na een loopbaan van 26 jaar bij het OM voor een overgang naar het departement van justitie en werd er directeur strafrechtketen. De overstap gebeurde in een periode dat er binnen het OM steeds meer geklaagd werd over een monocultuur: de topfuncties bij het OM kwamen opvallend vaak in handen van magistraten die zijn opgeleid in, of de baas zijn geweest van, het relatief kleine parket van Breda. Collega’s spraken van „een soort Brabantse studentenvereniging”. Pikant dus dat nu uitgerekend de in Brabant geboren Hillenaar, voormalig parketbaas in Breda, hoogste aanklager wordt in Rotterdam.

Het Openbaar Ministerie heeft grote moeilijkheden om binnen of buiten de eigen organisatie nieuwe hoofdofficieren van justitie te vinden. De parketten in Amsterdam, Den Haag, Oost-Nederland en het verkeersparket (CVOM) worden geleid door waarnemers. Het Landelijk Parket moet op zoek naar een nieuwe hoofdofficier van justitie omdat de huidige baas Fred Westerbeke politiebaas wordt in Rotterdam.

Volgens de topman van het OM, Gerrit van der Burg, is het vinden van geschikte hoofdofficieren van justitie een tijdelijk probleem. „We barsten van het talent binnen het OM. Mensen die eager en gemotiveerd zijn. Als over een jaar of drie de ervaringsgraad van al die talenten is toegenomen, dan hebben we genoeg kandidaten”, aldus Van der Burg eind vorig jaar tegenover NRC.