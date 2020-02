Epke Zonderland voelt het lichaam protesteren

Hij stáát of hij valt, met Epke Zonderland zijn Olympische Spelen nooit saai. Na lelijke smakken in Beijing (2008) en Rio de Janeiro (2016) en het goud van Londen (2012) ligt de weg naar Tokio, komende zomer, onverwacht bezaaid met obstakels. De rekstokspecialist heeft een Houdini-act nodig om zijn vierde opeenvolgende Spelen te bereiken.

De oorzaak ligt in de Duitse stad Stuttgart, waar Zonderland vorig jaar bij de wereldkampioenschappen turnen opnieuw misgreep en van de rekstok viel. Weg rechtstreekse plaatsing voor de Olympische Spelen van Tokio. Hij werd veroordeeld tot een omweg via het wereldbekercircuit.

Voor een turner van het kaliber Zonderland zou de eerste plaats in dat klassement, én olympische kwalificatie, geen probleem moeten zijn, ware het niet dat hij wordt dwarsgezeten door Hidetaka Miyachi.

Die Miyachi is een speciale, een coming man die zich net als Zonderland heeft toegelegd op de rekstok. En de 25-jarige Japanner turnt minstens zo spectaculair als de 33-jarige Fries, eveneens met de nadruk op acrobatiek. Zijn handelsmerk: de ‘Miyachi’, het vluchtelement Kovacs met tweeënhalve in plaats van anderhalve salto, dat hij bij de WK in 2017 in Montreal introduceerde en daarom naar hem vernoemd is.

Goeie vent, volgens Zonderland, die er geen geheim van maakt Miyachi zowel te respecteren als te vrezen. „Die jongen ontwikkelt zich enorm en is minstens zo goed als ik, misschien inmiddels wel beter”, zei Zonderland onlangs tegen NU.nl.

Een atypische regel

De actuele stand in het wereldbekerklassement rekstok onderstreept die opvatting, want na vijf van de acht wedstrijden is Miyachi in het voordeel. Hij heeft drie overwinningen binnen, tegenover twee voor Zonderland. De atypische regel dat de wereldbeker in een serie van acht gewonnen wordt bij drie zeges, biedt Zonderland de gelegenheid om in een van de drie resterende wereldbekerwedstrijden op gelijke hoogte met Miyachi te komen.

Bij een 3-3 stand is de som van de drie winnende scores bepalend voor de eindzege. Miyachi heeft cumulatief 43,966 punten vergaard. Twee overwinningen bracht Zonderland op een tussenscore van 29,499 punten. Om Miyachi te overtreffen, moet de olympisch kampioen van 2012 nog één wedstrijd winnen met een bodemscore van 14,468 punten. Pas dan is hij ook verzekerd van ‘Tokio’. Zonderland heeft daarvoor tussen nu en 21 maart nog kansen bij de resterende wereldbekerwedstrijden in achtereenvolgens Melbourne, Baku en Doha.

Het goede Epke-nieuws nu het olympische kwalificatietraject in een beslissende fase is gekomen: hij is gezond. Tot Zonderlands opluchting, want de rekstokspecialist sukkelde een jaar met ontstoken sinussen. Een operatie aan zijn voorhoofdholtes met aansluitend een vroegtijdig vertrek naar het zomerse Australië hebben de recuperatie afgerond.

Naast het lichaam herstelde afgelopen maand ook zijn geest in het warme Gold Coast, aan de Australische oostkust. Zonderland en zijn coach Daniel Knibbeler hadden daar een trainingskamp van vier weken belegd ter voorbereiding op de serie wereldbekerwedstrijden, te beginnen komend weekeinde in Melbourne, in het zuiden van Australië. Met toegenomen optimisme tot gevolg.

Via een interview op de website van de internationale turnfederatie FIG laat Zonderland weten dat de zon in Australië heilzaam heeft gewerkt. „Het klimaat van de Gold Coast heeft een positief effect mijn lichaam. Ik voel me vrijwel de oude. En mijn trainingen gaan ook steeds beter. Een grote opluchting, want ik zal in Melbourne compromisloos moeten turnen. De opdracht is simpel: winnen met een hoge score.”

Hoogwaardige oefening

Optimisme verloren, alles verloren, redeneert Zonderland. Hij laat niets aan het toeval over om nog één keer de Olympische Spelen te halen. Dat worden zijn laatste, zo realistisch is hij. Want Zonderland voelt het lichaam gaandeweg protesteren. Let wel, hij is nog in staat een hoogwaardige oefening te draaien, maar het kost hem steeds meer moeite zijn topvorm te benaderen.

Een grensverleggende oefening met een serie vluchtelementen op rij, waarmee hij een kleine acht jaar geleden in Londen olympisch kampioen werd, zit er niet meer in. Zonderland heeft fysiek het punt bereikt waarop het aanleren van nieuwe, zware elementen vrijwel ondoenlijk is. Focussen op de onderdelen waarin hij goed is en die zo optimaal mogelijk uitvoeren, dat is Zonderlands nieuwe realisme.

Na Melbourne reist Zonderland naar Dubai, om vandaar te hoppen naar de wereldbekerwedstrijden in Baku (12-15 maart) en Doha (18-21 maart). Zijn tussenstop in de woestijn dient drie doelen: een gezinshereniging met echtgenote Linda en zoon Bert Eize, voorkoming van een jetlag, maar vooral wegblijven uit het kille Nederland. Voor alles wil Zonderland een nieuwe ziekte voorkomen. Op die manier heeft de turner van deze kwalificatieperiode een twee maanden durend project gemaakt waarin hij boven alles gezond wil blijven.