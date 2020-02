Dode en gewonden bij incident in zorginstelling Wageningen

Bij een incident in een zorginstelling in Wageningen is woensdagavond een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Dat meldt de politie op Twitter. Volgens De Gelderlander gaat het om een begeleid-wonen-project.

Twee begeleiders zouden door een bewoner met een mes zijn aangevallen, schrijft De Gelderlander. Het derde slachtoffer zou een andere bewoner van het project zijn. De verdachte is door de politie opgepakt. De politie was woensdagavond niet bereikbaar voor toelichting.

Dit bericht wordt aangevuld.