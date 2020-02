De man van de Middenschool

Debutant op een vitale post. Zo werd Jos van Kemenade, minister van Onderwijs in het pas aangetreden kabinet Den Uyl, op 3 mei 1973 gekwalificeerd in het commentaar van NRC Handelsblad. PvdA-politicus Van Kemenade is dinsdag op 82-jarige leeftijd in zijn woonplaats Heiloo overleden.

De naam van de destijds 36-jarige onderwijsexpert („onderwijskomeet”) en hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen circuleerde al voor de verkiezingen van november 1972 voor het ministerschap.

Toen zijn benoeming in het meest progressieve naoorlogse kabinet zes maanden later na een langdurige kabinetsformatie een feit was, werden van hem geen revolutionaire daden verwacht. Had hij niet zelf gezegd dat onderwijs was te vergelijken met een mammoettanker die slechts met kleine tikjes viel bij te sturen?

Dat liep anders. De naam van Van Kemenade zal voor altijd verbonden blijven aan de fel omstreden maar nooit tot stand gebrachte Middenschool; door tegenstanders steevast beschouwd als het socialistisch stokpaardje bij uitstek. Bij de Middenschool kreeg iedere leerling in het voortgezet onderwijs de eerste drie jaar hetzelfde vakkenpakket op hetzelfde niveau. Nivellering van het onderwijs heette het bij de critici.

Van Kemenade heeft altijd ontkend dat de Middenschool een links plan was. Maar tegen ‘het frame’ zoals dat tegenwoordig heet viel volgens hem niet op te boksen. De Middenschool was besmet. In 2007 verklaarde hij tegenover een parlementaire onderzoekscommissie het nog altijd jammer te vinden dat de Middenschool indertijd niet is doorgegaan.

Opnieuw minister

Het tweede kabinet-Den Uyl kwam er niet in 1977 en dus stopte ook het ministerschap van Van Kemenade. Maar toen de PvdA in 1981 terugkeerde in een kabinet met het CDA werd Van Kemenade opnieuw minister. Dit ‘rampkabinet’ hield echter na negen maanden al op te bestaan. In de tussentijd en de jaren erna was Van Kemenade lid van de Tweede Kamer. Toen Amsterdam in 1982 een nieuwe burgemeester zocht was hij kandidaat, maar Ed van Thijn kreeg de post.

Als Kamerlid bracht hij een initiatiefwet voor volwasseneneducatie tot stand. Daarnaast hield hij zich bezig met de toekomst van de PvdA. De partij moest van een aantal oude ideeën af. Samen met Jo Ritzen en Thijs Wöltens schreef hij een voor PvdA-begrippen het baanbrekende rapport ‘Om een werkbare toekomst’, waarin ingrijpende bezuinigingen op de sociale zekerheid en gezondheidszorg werden voorgesteld. „Het rapport is verdwenen in de diepste la die de partij kon vinden”, zei Van Kemenade jaren later.

Intussen gold Jos van Kemenade sinds eind jaren zeventig wel als één van de potentiële opvolgers van Joop den Uyl als nieuwe leider van de PvdA. Den Uyl zelf had daarvoor al in 1982 een scenario bedacht. Hij zou bij de verkiezingen van dat jaar nog één keer lijsttrekker worden.

Van Kemenade zou op plek 2 komen en Den Uyl eventueel kunnen opvolgen als hij tussentijds zou stoppen. Van Kemenade bedankte voor de eer. Hij wist dat Den Uyl een voorkeur had voor FNV-voorzitter Wim Kok als zijn opvolger. Bovendien stelde Den Uyl zijn vertrek steeds uit. Van Kemenade vertrok in 1984 uit de Tweede Kamer en werd collegevoorzitter van de Universiteit van Amsterdam.

In 1988 keerde hij terug in het openbaar bestuur als burgemeester van Eindhoven. Vier jaar later werd hij commissaris der koningin in de provincie Noord-Holland waar hij tot zijn pensioen in 2002 bleef. Datzelfde jaar werd hij benoemd tot minister van staat.

Als informateur probeerde Van Kemenade in 1982 nog een kabinet van PvdA en CDA in elkaar te smeden, maar daarvoor bleken de verhoudingen tussen beide partijen op dat moment te veel verstoord.

Na zijn pensioen zat Van Kemenade nog verschillende commissies voor, waaronder één naar roofkunst in de Tweede Wereldoorlog.