Ik werd geattendeerd op een filmpje, met mezelf in een hoofdrol, dat iemand op de website Dumpert had gegooid. Dumpert, het afvoerputje van internet, dan verheug je je niet echt. Ja, dat was ik, constateerde ik, terwijl ik naar mezelf keek. Ik had mijn olijfkleurige jas nog. Ik zag mezelf met een zwart-witfoto van voormalig Vitesse-keeper Lloyd Doesburg onder de arm een trap op sjokken in Arnhem. Op de plaats waar vroeger stadion Nieuw Monnikenhuize stond zei ik tegen een jongetje van een jaar of vier dat hij, omdat hij voor NEC was, maar beter van een trap af kon fietsen.

Humor om te lachen: Marcel van Roosmalen voor al uw feesten, partijen en begrafenissen.

Het vreemde was dat ik me niets van deze scène kon herinneren. Tweede gedachte: wat weet ik nog meer niet? Gaat het nu al dezelfde kant op als mijn moeder, die me de laatste keer aan iemand voorstelde als haar broer?

Ik werkte een jaar of vijf geleden mee aan een voetbalprogramma dat de werktitel De Eeuwige Sportvelden had meegekregen. Het idee was dat ‘min of meer bekende supporters van voetbalclubs’ op ‘een historische plek’ een ode brachten aan een overleden sportheld. Ik was zo’n ‘min of meer bekende’.

Had ik een overleden sportheld?

Of twee overleden sporthelden?

Of drie?

Of vier?

Hoeveel overleden sporthelden had ik eigenlijk?

Het productiehuis was namelijk flexibel, ze konden moeiteloos op een dag van A naar B, en zoveel moeite kostte het schrijven van een stukje dat uit het hart kwam nou toch ook weer niet? Ik bleef na lang nadenken steken op maximaal drie.

En zo kwam het dat ik met een zwart-witportret van Lloyd Doesburg onder de arm jeugdherinneringen stond op te halen. Het is naar mijn weten nooit uitgezonden en als het wel is uitgezonden door veel minder mensen bekeken dan dat fragment op Dumpert.

Het internet onthoudt de verkeerde dingen.

Lloyd Doesburg was een van de eerste donkere keepers in het betaald voetbal, hij kwam in 1989 om het leven bij de vliegramp met een SLM-toestel bij Zanderij in Suriname. Hij was van 1981 tot 1986 keeper bij Vitesse, waar hij vanwege zijn flitsende stijl en reflexen ‘de kat’ werd genoemd. Sportjournalist Jaap Visser schreef over hem: „Toen hij in 1987 zonder club zat, werd Lloyd gebeld door Johan Cruijff. Of hij niet naar Ajax wilde komen, als stand-in voor Menzo. Doesburg hapte gretig toe, te gretig zou zijn vrouw Sylvia later zeggen, ‘want hij tekende een rotcontract waarvan je net een kale boterham kon kopen’.”

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 februari 2020