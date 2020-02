De drag-scene, tussen de optredens door

Zo was ze afgelopen mei in Paradiso om foto’s te maken van Superball, het grootste drag-bal van Europa. Daar ontmoette ze de non-binaire drag-performers Diëgo (22) en Brian (25). Brian is tijdens optredens ChelseaBoy, die qua look doet denken aan een superheld die lak heeft aan de gebruikelijke gendernormen. Diëgo is DarcValac, van wie de look amfibie-achtig is, en post-apocalyptisch. Denk aan schubben, witte ooglenzen en duistere kleding.



Na Superball ging ze met DarcValac en twee vrienden een frietje halen bij de snackbar aan de overkant. „Ze waren hun patatjes aan het bestellen, maar het personeel moest er niks van hebben, er werd echt naar gedaan”, zegt Van den Berg. Ze fotografeerde de situatie en daaruit ontstond het idee om Diëgo en Brian te gaan volgen. Het resulteerde in de fotoserie New Gen Drag. Geen verslag van hun optredens, maar van de momenten ertussen, de momenten waarop ze het kwetsbaarst zijn. Op de foto’s, waaronder die in de snackbar, is te zien hoe ze zich klaarmaken. Ze poetsen hun tanden, scheren elkaar, veilig thuis, sigaretten rokend. Maar daarna moeten ze de straat op, de tram in, tussen de mensen die hun kunstvorm niet begrijpen.



De fotoserie kreeg op 1 februari de Zilveren Camera in de categorie Kunst, Cultuur en Entertainment. „Het heeft heel veel raakvlakken met de discussies die we voeren”, zegt Van den Berg. „Over gendernormen, non-binair zijn, genderneutrale voornaamwoorden.” Ze is blij dat de serie aandacht krijgt. „De kunstvorm verdient het zichtbaar te worden voor mensen die er geen weet van hebben”, zegt ze. Zoals een familielid dat aan haar vroeg wanneer ze nou „normale mannen” ging fotograferen. „Dat motiveert me juist nog meer.”