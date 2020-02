Coronavirus kan zich ook verspreiden als drager niet ziek is

Onder 114 schijnbaar gezonde personen hebben Duitse onderzoekers met een genetische test toch twee mensen ontdekt die het nieuwe coronavirus ongemerkt bij zich droegen. Het gaat om een groep mensen die op 1 februari met een speciale evacuatievlucht terugkeerde vanuit Wuhan naar Frankfurt. De bevinding bevestigt eerdere vermoedens, onder meer vanuit China, dat het virus zich ook kan verspreiden zonder dat een geïnfecteerde ziekteverschijnselen heeft. De twee werden in quarantaine geplaatst en kregen ook in de week na terugkomst geen symptomen van Covid-19 (koorts, droge hoest, longontsteking), al had een van hen een beetje huiduitslag en een lichte keelonsteking. Beiden bleven verder gezond.

Uit celkweken bleek dat het virus uit hun keel nog steeds besmettelijk was. De publicatie van dit onderzoek verscheen dinsdag in het medische tijdschrift The New England Journal of Medicine. Overigens waren er op de repatriëringsvlucht van Wuhan naar Frankfurt ook zeven mensen die juist wel ziekteverschijnselen hadden, maar die bleken desondanks negatief in de genetische test op het virus.

SARS en MERS

Tegelijkertijd komen onderzoekers van het Chinese Center for Disease Control and Prevention met een rapport waarin zij beschrijven dat het virus ook aanwezig is in de ontlasting van Covid-19 patiënten. Ook de twee andere gevaarlijke coronavirussen SARS en MERS kunnen zich via deze route verspreiden.

Met een PCR-test toonden ze het nieuwe coronavirus aan in de poep van een ernstig zieke patiënt uit Heilongjiang. Die had op 16 januari de eerste symptomen gekregen van Covid-19 en ontwikkelde binnen twee weken een ernstige longontsteking.

Virus in endeldarm

Virologen uit Wuhan publiceerden deze week in het vakblad Emerging Microbes & Infections ook over de aanwezigheid van het coronavirus in de endeldarm van enkele Covid-19-patiënten. Ze zien dat het virus vooral in de late fase van de ziekte in de darmen zit. „Dit impliceert dat we een patiënt niet uit het ziekenhuis moeten ontslaan zodra het keelmonster virusvrij is, omdat hij of zij nog via de ontlasting virusdeeltjes kan uitscheiden”, schrijven ze.

Dat het virus zich niet alleen via uitgehoeste druppeltjes maar ook via de wc kan verspreiden, en dat ook mensen zonder symptomen besmettelijk kunnen zijn, betekent dat het wellicht juist niet verstandig is om grote groepen samen in quarantaine te houden zoals op cruiseschepen.