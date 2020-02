China neemt persaccreditatie drie Amerikaanse journalisten af

Van drie journalisten van The Wall Street Journal is woensdag de Chinese persaccreditatie afgenomen. De Chinese overheid besloot daartoe vanwege de kop van een column in de Amerikaanse krant waarin China „de echte zieke man van Azië” wordt genoemd. Dat schrijft The Wall Street Journal woensdag. De actie komt kort na een besluit van de Amerikaanse overheid om de regels omtrent Chinese mediabedrijven in de Verenigde Staten aan te scherpen.

Lees ook: VS pakken Chinese techreuzen aan om mensenrechten

De Chinese overheid noemde de kop bij het krantenartikel, dat ging over de uitbraak van het virus Covid-19, „discriminerend” en „gericht op sensatie”. De correspondenten zouden ermee schade hebben aangericht aan Chinese burgers. De website van de The Wall Street Journal was in China al geblokkeerd en de krant is er ook niet te koop.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dinsdag bekend dat vijf Chinese mediabedrijven de status krijgen van „buitenlandse missie”. Daardoor zijn de bedrijven genoodzaakt een lijst met daarop alle werknemers te delen en moeten zij toestemming vragen als ze gebouwen in de VS willen opkopen. Volgens de VS heeft China steeds meer grip op de Chinese media en zijn de vijf bedrijven onderdeel van een „propagandamachine”.