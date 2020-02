Celstraf voor oud-directeur van woningstichting wegens diefstal

Twee voormalig directeuren van de Limburgse woningstichting Vitaal Wonen zijn woensdag door de rechtbank Limburg tot cel- en taakstraffen veroordeeld omdat ze „op schaamteloze wijze” grote bedragen van de corporatie gestolen hebben.

Noël P. (44) kreeg vijftien maanden gevangenisstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, wegens valsheid in geschrifte en verduistering. De rechtbank legde hem ook een beroepsverbod op voor de duur van vijf jaar. Jos P. (77) is wegens valsheid in geschrifte veroordeeld tot tien maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 80 uur.

Lees ook Deze corporatiedirecteur leefde in luilekkerland, op kosten van huurders

Noël P. verduisterde tussen 2005 en 2010 volgens de rechtbank bijna vier ton. Hij betaalde zichzelf méér salaris dan toegestaan, sluisde geld door naar – zijn vader – Jos P., liet de woningstichting kosten betalen voor een privébedrijf en pinde geld voor privé-uitgaven. Jos P. diende in 2009 en 2010 voor twee ton valse rekeningen in bij Vitaal Wonen voor advieswerk dat hij nooit verricht had.

De straf voor Noël P. is zwaarder dan de eis van de officier van justitie. Die vroeg om vijftien maanden cel (waarvan vijf voorwaardelijk). De rechtbank doet daar een verbod bij om komende vijf jaar een directeursfunctie te vervullen bij een volkshuisvestingsinstituut. De rechtbank: „Verdachte had een voorbeeldfunctie als directeur van een woningcorporatie. Met zijn verregaand grensoverschrijdend gedrag heeft hij het vertrouwen van de maatschappij in woningcorporaties geschaad.”

Voor vader Jos P. was de straf lager dan de eis van één jaar cel (waarvan zes maanden voorwaardelijk) vanwege diens hoge leeftijd en de lange duur van het onderzoek. „Ook lijkt het initiatief niet bij hem gelegen te hebben”, aldus de rechtbank.

Niet aanwezig bij uitspraak

Beide verdachten waren niet aanwezig bij de uitspraak. De verduistering kwam aan het licht in 2012, via een bericht in NRC over de zelfverrijking door directeur Noël P. Hij kreeg ontslag, waarna een onderzoek in opdracht van de corporatie duidelijk maakte dat hij en zijn vader Vitaal Wonen jarenlang gebruikt hadden „als vehikel om zichzelf en anderen te verrijken en te laten fêteren”.

Vitaal Wonen, met 304 huurwoningen een van de kleinste corporaties van Nederland, kwam door de affaire in financiële problemen. De corporatie moest onderhoud en renovaties uitstellen en de huren verhogen. Om uit de problemen te komen, volgde in 2015 een fusie met corporatie ZOwonen in Sittard.

In 2017 veroordeelde de rechtbank in Maastricht Noël P. en zijn vader al in een civiele procedure, aangespannen door ZOwonen. Het duo moest 1,1 miljoen euro (inclusief de wettelijke rente) terugbetalen. Al drie jaar onderzoekt de corporatie de mogelijkheden om dit bedrag te innen.

Noël P. zegt desgevraagd in gesprek te zijn met ZOwonen over een schikking in zijn civiele zaak. „Ik begin pas, laat dat duidelijk zijn. Als we niet tot schikking komen, ga ik in hoger beroep. Dan gaat het heel lang duren.”