Britse regering: geen werkvisa meer voor laagopgeleiden

Hoogopgeleiden krijgen vanaf volgend jaar voorrang bij het verstrekken van werkvisa in het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit beleidsplannen die de Britse regering woensdag heeft bekendgemaakt. De regering wil een puntensysteem invoeren om „de controle over onze grenzen terug te krijgen”.

Met de plannen wil de regering van Boris Johnson een einde maken aan de „afhankelijkheid van goedkope arbeidskrachten uit Europa”. Werkgevers moeten zich in plaats daarvan gaan richten op investeringen in technologie en automatisering. Door het vrij verkeer van werknemers in de Europese Unie heeft het Britse immigratiesysteem „te lang” niet voldaan aan de behoeften van het Britse volk, aldus de regering.

Wie na de transitieperiode van de Brexit in aanmerking wil komen voor een werkvisum moet in elk geval Engels spreken en een baan aangeboden hebben gekregen waarvoor een passend opleidingsniveau nodig is. Ook moet deze zijn aangeboden door een erkend bedrijf. Deze vereisten leveren vijftig van de zeventig benodigde punten op. Een baan in een sector die kampt met personeelstekort levert nog eens twintig punten op. Er kunnen ook punten toegekend op basis van salaris en kwalificaties.

Migranten kunnen in principe alleen een visum aanvragen als zij jaarlijks minimaal 25.600 pond (bijna 31.000 euro) kunnen verdienen. Een lager salaris wordt wel geaccepteerd als de baan is aangeboden in een sector waar personeelstekort is, zoals een baan als verpleger. Hiervoor geldt een ondergrens van 20.480 pond (ruim 24.500 euro).

‘Rampzalige gevolgen’

Britse bedrijven die afhankelijk zijn van goedkope arbeidskrachten waarschuwen in Britse media voor „rampzalige” gevolgen van de voorgenomen plannen. Volgens hen kunnen de plannen leiden tot banenverlies en sluitingen van fabrieken. Vakbond Unison, die de belangen van zorgpersoneel behartigt, stelt dat de sector niet zonder migranten kan.

Inwoners uit de Europese Unie die op 1 januari vijf jaar of langer in het VK wonen en werken, mogen in principe blijven zonder aan de nieuwe wetgeving te hoeven voldoen. De situatie van EU-burgers die korter in het VK werken, wordt nader bekeken. Tot nu toe zijn in totaal 3,2 miljoen aanvragen binnengekomen. Dit biedt werkgevers volgens de Britse regering „flexibiliteit om te voldoen aan de eisen van de arbeidsmarkt”.

De nieuwe immigratiewet, waarvan het wetsvoorstel bij het Lagerhuis zal worden ingediend, moet op 1 januari 2021 van kracht gaan. Dat is de dag nadat de transitieperiode afloopt, waarin het VK onderdeel blijft van de Europese interne markt en de douane-unie. Het VK heeft de Europese Unie op 31 januari verlaten.