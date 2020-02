Weinig enthousiasme meer voor ‘bad boy’ van Amsterdamse beurs

‘CryoSave meteen in de lift’, luidden de krantenkoppen. Tien jaar geleden ging Esperite (toen nog CryoSave) naar de Amsterdamse beurs. Jonge ouders stonden bij het biotechbedrijf in de rij om de stamcellen van hun baby op te slaan. Mocht het kind later ernstig ziek worden, dan konden die cellen mogelijk helpen bij genezing. Voor twintig jaar opslag legden zij, vooraf, 1.800 euro neer.

Inmiddels is van het enthousiasme rond Esperite weinig over. Woensdag werd de handel in het aandeel hervat, nadat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) die ruim anderhalve week geleden stillegde – voor de derde keer sinds eind september. De vergaande maatregel volgde op een onderzoeksverhaal van het AD waaruit bleek dat het stamcelmateriaal van duizenden baby’s ‘zoek’ was.

Afgelopen zomer verkocht Esperite de stamceltak aan twee bedrijven, waaronder het Poolse PKBM Famicord. De ingevroren monsters werden verplaatst van de CryoSave-laboratoria in België en Zwitserland naar een stamcelbank in Warschau. Een moeder beschreef in het AD hoe ze bij de nieuwe eigenaars van de stamcellen van haar zoon geen gehoor kreeg.

Verwarring

Esperite sprak daarop in een persbericht van „lasterlijke” berichtgeving. Esperite beschuldigt de bedrijven die de stamcellen hebben gekocht van „chaos in hun communicatie”. Ook zouden de nieuwe eigenaars bewust verwarring zaaien bij CryoSave-ouders om hen extra geld voor opslag uit de zak te kloppen.

Drie dagen later ontdekte het FD dat in Zwitserland een strafrechtelijk onderzoek loopt naar Esperite-topman Frédéric Amar, onder meer wegens schending van de transplantatiewetgeving. Esperite erkende woensdag dat er inderdaad een strafonderzoek gaande is. Dat zou zich richten op het mogelijk illegale transport van vijftien stikstoftanks vol stamcelmateriaal van Zwitserland naar Polen.

Die erkenning was voor de AFM reden om de handel in het aandeel weer vrij te geven: beleggers beschikken nu over voldoende informatie om hun beslissingen op te baseren. De laatste keer dat de toezichthouder een ander aandeel dan Esperite stillegde was in 2016 bij mediabedrijf TMG (vanwege een overname).

Beurswaarde verdampt

Esperite is een lastige beursklant geworden. De AFM legde topman Amar vorig jaar een last onder dwangsom van 50.000 euro op, omdat hij zich niet hield aan de informatieplicht over zijn eigen aandelen. Kort daarna plaatste beursuitbater Euronext het biotechbedrijf op het ‘strafbankje’, omdat Esperite de jaarcijfers over 2018 niet tijdig presenteerde. Op dat strafbankje zit Esperite nog: cijfers over 2018 zijn er nog steeds niet. Esperite stelt geen accountant te kunnen vinden.

Ondertussen is de beurswaarde verdampt. Van de marktwaarde uit 2009 is nog geen tien procent over. In oktober was Esperite zelfs tijdelijk bankroet, maar het faillissement werd teruggedraaid.

Ondertussen lijkt Esperite het gezien te hebben in Nederland. Het bedrijf was statutair gevestigd in Zutphen, maar is vorige maand verhuisd. Traditioneel was de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in een hotel aan de Amsterdamse Prins Hendrikkade. Komende maand is dat 800 kilometer verderop in het nieuwe kantoor in Villeurbanne, een voorstad van Lyon.