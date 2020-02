‘Au Pairs’ toont het pad tussen grote dromen en een slechte afloop

‘Alle kinderen gaan dood!” Een vriendin ziet dadelijk het dramatisch potentieel als ze hoort dat de 22-jarige Gohar als au pair in Los Angeles maar liefst vier kinderen onder haar hoede zal krijgen. En dan hebben ze de vuile kleren ter plaatse nog niet eens gezien: het huis van het gastgezin zal een soort reuzenwasmand blijken, waarin levende wezens rondkruipen, met soms een bordje ‘We love God’. „We geven haar een maand voor de gekte in haar ogen verschijnt”, zeggen Gohars gastouders.

Au Pairs, waarvan BNNVARA dinsdag de eerste aflevering uitzond, kan zomaar de ontbrekende schakel blijken tussen Ik vertrek en Een huis vol. In de achtdelige reeks worden vier jonge Nederlandse vrouwen gevolgd die drie maanden au pair zijn in Los Angeles, de stad waar miljoenen van dromen – zij het niet noodzakelijkerwijs van het verschonen van Californische luiers.

De negentienjarige Lily uit Vleuten ziet vooral „veel glamour, veel feestjes” voor zich. Dansen wil ze, en uiteindelijk achtergronddanseres van Beyoncé worden: „Als een film zie ik het gebeuren.” Thuis legt haar moeder haar nog snel uit hoe een wasmachine werkt en oefent ze onder het toeziend oog van haar vader het snijden van een bleekselderij. Aan de kinderen heeft ze nog niet veel gedachten gewijd, ze verheugt zich op „haartjes doen” en „aankleden”.

Met zijn vieren in één bed

De familie McHugh blijkt twee jongens te hebben waar haarsgewijs niet veel mee aan te vangen is. De ouders bestieren een handeltje in cannabis-merchandise, terwijl de moeder ook ‘burgemeester’ is op het Burning Man festival. Ze slapen met zijn vieren in één bed. Lily hoefde daar in de eerste aflevering nog niet bij, maar er kan in drie maanden tijd veel gebeuren. Er is alcohol en cannabis in huis voor als de au pair ongesteld is. Dit gaat heel goed of heel slecht aflopen.

Het aantrekkelijke van Au Pairs is dat het de kijker alle gelegenheid biedt om dingen te vinden van zowel de Nederlandse au pairs als hun Amerikaanse gastgezinnen. Zo belandt de Haagse Sharel, die later kinderombudsman wil worden, bij vreselijke mensen – dat zie je meteen. Een vrouw die net te aanbiddelijk naar haar altijd werkende man kijkt en die over haar enige kind weet te vertellen dat het zo’n heerlijk meisje is. Zeker als je weet dat Sharel niet overdreven meegaand is, kun je het moment uittekenen waarop de moeder haar verwijten gaat maken en de man zich ontpopt tot een huistiran.

Over het pad tussen grote dromen en een slechte afloop ging het later ook bij Jinek, waar actrice Imanuelle Grives (34) te gast was om te praten over haar veroordeling wegens drugshandel op het festival Tomorrowland afgelopen zomer. Grives kreeg van Eva Jinek een halfuur de tijd, hoewel haar programma aan het begin van het gesprek al een uur bezig was. (Je gunt Eva Jinek zo langzamerhand weer eens een talkshow van zestig, in plaats van tachtig of negentig uitputtende minuten, maar dat terzijde.)

Grives, die graag weer aan het werk wil als actrice, overtuigde niet helemaal in wat ze zei over de toevalligheid van de gebeurtenissen, maar wel in het beeld dat ze schetste van de lamentabele psychische toestand waarin ze aan de vooravond van de affaire verkeerde door liefdesverdriet, onzekerheid en overspannenheid: „Ik wilde kapot, Eva.”

Haar antwoord op Jineks slotvraag over toekomstig drugsgebruik was niet geruststellend. Grives leek te denken dat ze over een half jaar wellicht weer voldoende in evenwicht zal zijn om op een verantwoorde en gecontroleerde manier „te feesten” en gebruiken. Hier leek ze de naïviteit te hebben van een negentienjarige die op het vliegtuig naar Los Angeles stapt en het leven als sprookjesfilm ziet.