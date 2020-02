Arrestatie bij boerenprotest in Den Haag

Bij het boerenprotest rond de Koekamp in Den Haag woensdagmiddag is tot dusver één arrestatie verricht. Dat meldt persbureau ANP. Een groep demonstrerende boeren was rond 15.30 uur te voet onderweg naar het ministerie van Landbouw, maar werd door de politie tegengehouden.

De groep had stickers van actiegroep Farmers Defence Force willen plekken op het gebouw van het ministerie. De politie hield de demonstranten ter hoogte van het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen.

Voorafgaand aan de stickeractie had FDF-voorzitter Mark van den Oever excuses van minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) en premier Mark Rutte geëist voor het landbouwbeleid. Anders, zo dreigde Van den Oever, zouden de boeren „optoeren en gas geven”. De FDF-voorman gaf de bewindslieden tot 15.00 uur de tijd om excuses te maken, maar zij gingen niet op het ultimatum in.

Het protest op de Koekamp is inmiddels afgelopen, maar de politie waarschuwt voor verkeersdrukte op de B-wegen de komende paar uur. Bij het protest waren enkele duizenden boeren aanwezig. Farmers Defence Force had vorige week ook al excuses van Schouten geëist voor het „onterecht behandelen” van boeren.