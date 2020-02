Arbeidsinspectie: verbied maaltijdbezorgen onder de zestien

Jongeren onder de zestien jaar zouden niet als maaltijdbezorger mogen werken. Het werk brengt teveel risico’s met zich mee. Dat stelt de arbeidsinspectie woensdag in een advies aan het kabinet. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) noemt het advies een „stevig signaal” en zegt „aan de slag te gaan” met de regels voor jonge maaltijdbezorgers.

Lees ook: Minimaal uurtarief voor zzp’ers moet armoede tegengaan

De inspectie waarschuwt voor verschillende gevaren bij jonge maaltijdbezorgers, zoals werken onder tijdsdruk en onveilige verkeersomstandigheden. De laatste jaren zijn er niet alleen veel meer maaltijdbezorgers bijgekomen, ze zijn ook steeds jonger geworden, waarschuwt de inspectie.

Het ontbreekt de bedrijven vaak aan kennis over wat wettelijk is toegestaan, schrijft de inspectie. De helft van de onderzochte horecabedrijven met eigen bezorgers houdt zich niet aan de regels. „Bezorgers krijgen te weinig betaald, werken te lang of mogen überhaupt op bepaalde tijden niet werken omdat ze te jong zijn”, schrijft de inspectie.

Van Ark schrijft dat ze het advies gaat bestuderen en dat ze de regels wil aanpassen zodat het voor iedereen duidelijk is wat wel en niet mag. „Dat wil ik zorgvuldig doen”, schrijft ze. „Ik wil niet met één pennenstreek ook veilige bijbaantjes verbieden.”