Amerikaanse rapper Pop Smoke (20) doodgeschoten

De Amerikaanse rapper Pop Smoke is woensdagochtend in Los Angeles doodgeschoten. Volgens Amerikaanse media drongen een of twee gemaskerde schutters het huis binnen waar de artiest zich bevond en schoten hem neer. Bashar Barakah Jackson, zoals de New Yorkse rapper echt heet, is in het ziekenhuis overleden. De dader of daders zijn voortvluchtig.

De twintigjarige Pop Smoke zou aankomende zomer op het Woo Hah!-festival bij Tilburg spelen. Hij gold als opkomende rapper in de drill-scene, een relatief nieuw hiphopgenre dat zich kenmerkt door gewelddadige teksten en grimmige, minimalistische beats. Met het nummer ‘Welcome to the Party’, dat op zijn debuutmixtape stond, scoorde hij vorig jaar een hit. Nog maar een week geleden kwam zijn laatste mixtape uit: ‘Meet the Woo Vol. 2’.

Verschillende beroemde rappers hebben ontdaan gereageerd op het overlijden van Pop Smoke. „Ongelofelijk”, schreef Nicki Minaj op Instagram. Minaj bracht vorig jaar een cover uit van zijn hit ‘Welcome to the Party’. „Rest in Peace, Pop.”

‘Welcome to the party’ van Pop Smoke: