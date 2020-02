Aanvaring tussen voorzitter AlFitrah-moskee en Tweede Kamer-commissie

Imam Suhayb Salam van de omstreden Utrechtse AlFitrah-moskee is woensdagmiddag in aanvaring gekomen met de Tweede Kamer-commissie die hem verhoorde over ongewenste buitenlandse beïnvloeding van islamitische instellingen. De imam noemde het verhoor „een poppenkast” en „schofterig”. In de Tweede Kamer sprak hij tegen dat zijn moskee door organisaties uit Koeweit wordt beïnvloed.

De parlementaire mini-enquête over buitenlandse beïnvloeding van moskeeën is eerder deze maand begonnen. Een commissie van negen Kamerleden wil met het onderzoek meer duidelijkheid verkrijgen over de invloed van omstreden buitenlandse geldschieters op Nederlandse moskeeën. Deze week worden (oud-)voorzitters van salafistische moskeeën verhoord die buitenlandse donaties hebben ontvangen maar daar niet transparant over zijn, onder wie Salam.

Van de Utrechtse imam wilde de commissie woensdag weten hoe de financiën bij zijn moskee geregeld zijn. Al in het begin van het verhoor maakte de imam duidelijk dat hij in zijn soms zeer lange antwoorden niet wenste te worden onderbroken. De voorzitter van de commissie, Michel Rog (CDA), wees de imam erop dat hij verplicht is te antwoorden op vragen. „Nee nee, ik bepaal wanneer ik een antwoord geef. U bent mijn antwoorden aan het afkappen”, antwoordde Salam.

Geen duidelijk antwoord

Toen de commissie vroeg naar transparantie over de financiën, weigerde de imam een duidelijk antwoord te geven. Toen de commissie hem afbrak, noemde hij dat „schofterig” en bleef hij door de vragen heen praten. Commissievoorzitter Rog zette daarop zijn microfoon uit, waarop Salam protesteerde: „Heeft u nou mijn microfoon uitgezet? Een imam monddicht maken? Is dat wat u wilt?”

Even daarna kwam de imam nogmaals in aanvaring met de commissie toen hem werd gevraagd of hij illegale shariahuwelijken in de moskee heeft gesloten. Dit is volgens onderzoek van het Verwey Jonker instituut het geval. De imam bleef om een duidelijk antwoord heen draaien: „Een islamitisch huwelijk is niet meer dan als een vader tegen zijn dochter zegt: ik heb jou weggegeven aan deze meneer, met twee getuigen erbij. Dat is niet strafbaar!” De commissieleden bleven aandringen op een antwoord, maar de imam hield vol dat hij al antwoord had gegeven.

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen zei in het verhoor dat hij zich zorgen maakt over hoe moslimkinderen worden geschoold door het „geïsoleerde” Al Fitrah, maar dat hij vrijwel niets kan doen. Dat vindt Van Zanen „zeer onbevredigend”. Hij pleit ervoor de onderwijsinspectie de lessen te laten controleren. Kamerleden stelden dit al eerder voor na berichtgeving over onderwijs in salafistische moskeeën, maar minister Slob (ChristenUnie) wil daar niet aan.