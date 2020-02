Vandaag verschijnt hij weer voor de rechter: Delano R., in verband gebracht met moorden in de kring van topcrimineel Ridouan Taghi. Maar Delano heeft nog een andere kant. Onder de alias ‘Keylow’ schuwde hij de spotlights niet en werd hij hét gezicht van de Nederlandse gangcultuur. Maar criminaliteit gedijt in de schaduw. Ging Keylow ten onder aan zijn eigen roemzucht?

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Felicia Alberding en Iddo Havinga

Montage: Yeppe van Kesteren