VN: bijna 300 burgerdoden in noordwesten Syrië sinds januari

Het offensief van het Syrische regime in het noordwesten van Syrië heeft volgens de VN sinds begin januari bijna driehonderd burgers het leven gekost. De slachtoffers kwamen overwegend om het leven bij luchtaanvallen van de Syrische luchtmacht en Rusland, onder meer op ziekenhuizen en vluchtelingenkampen. De hoge commissaris voor de Mensenrechten van de VN Michelle Bachelet zegt volgens persbureau Reuters „met afschuw” het conflict te volgen en roept op tot humanitaire steun in de regio.

Sinds begin december zijn al bijna een miljoen Syriërs, overwegend vrouwen en kinderen, gevlucht naar de grens met Turkije, dat de nieuwe instroom ontheemden echter niet aan zegt te kunnen. Bij de grenzen hebben zich al 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen verzameld. Bachelet waarschuwt voor de onmenselijke omstandigheden waar de groeiende groep Syrische vluchtelingen zich momenteel in bevindt. „Burgers die vluchten voor de gevechten worden samengeperst op plekken zonder veilige schuilplaats, die bovendien met het uur kleiner worden”, zegt de commissaris. „En nog altijd worden ze gebombardeerd. Ze kunnen nergens heen.”

Troepen van president Bashar al-Assad zijn bezig met een opmars in Idlib, het laatste rebellenbolwerk in het noordwesten van Syrië. Afgelopen weekend zou het regime al het laatste gebied in handen van opstandelingen in de aangrenzende regio Aleppo hebben ingenomen. Het Syrische leger is met hulp van Rusland de afgelopen tijd bezig met een opmars.

Rusland en Turkije gingen maandag verder met onderhandelingen over een politieke oplossing voor het conflict, maar die hebben nog niets opgeleverd. Turkije, dat de rebellengroepen in Syrië steunt, gaat meer militairen naar Idlib sturen, zei een woordvoerder van president Recep Tayyip Erdogan dinsdag.

