Versnelde bouw 25.000 woningen in Almere bepleit

Almere moet snel minstens 25.000 woningen bouwen in de wijk Almere Pampus, en een directe metroverbinding realiseren met Amsterdam. Zo kan het een mondiaal voorbeeld worden van moderne, duurzame stadsarchitectuur en symbool staan voor een woningbouwpolitiek die weer ‘groots’ durft te denken.

Dat stellen de regeringsfracties van D66 en CDA in een pleidooi om de plannen voor die woonwijk versneld uit te voeren.

Met de nieuwe stadswijk en de metroverbinding via het IJmeer zijn miljarden gemoeid. Voor de financiering denken beide fracties aan de miljarden uit het Nationaal Groeifonds van minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA).

Volgens D66-fractievoorzitter Rob Jetten is Almere Pampus ontwikkelen precies waar de gelden uit dat fonds voor bedoeld zijn. De grond is al in het bezit van het Rijk, wat het volgens hem mogelijk maakt daar snel aan de slag te gaan.

Woningtekort

Plannen voor die nieuwe woonwijk, inclusief metroverbinding met Amsterdam-IJburg en de Amsterdamse Zuidas, zijn in de crisisjaren in de ijskast gelegd. Nu met name in de Amsterdamse regio het woningtekort de pan uit rijst, is het volgens Jetten tijd dat politici weer ‘groots’ durven denken. „Het land opnieuw uitvinden en inrichten. In Almere kan Nederland de wereld laten zien hoe je goedkoop, groen en modern kan bouwen wonen.”

D66 en CDA willen hun ambities voor Almere nog deze week tijdens een woondebat in de Tweede Kamer in een motie vastleggen. Daarin wordt het kabinet opgeroepen met de Amsterdamse regio, Almere, ministeries en andere betrokkenen om tafel te gaan, opdat de bouw snel kan beginnen.

„Voor dat Groeifonds [van Hoekstra] worden iconische projecten gezocht. Almere Pampus is er zo een”, aldus Jetten. „De bouwgrond is beschikbaar en met de verkoop daarvan kan de IJmeerverbinding mede gefinancierd worden.” Hij ziet ook een relatie met het doortrekken van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn naar Schiphol.

Kosten

D66 en CDA schatten de kosten voor aanleg van de metroverbinding op 2,2 miljard euro voor een brugvariant en tussen de 2,5 en 2,9 miljard euro voor een ondergrondse variant. Toekomstige Pampus-bewoners kunnen dan in zeven minuten op IJburg zijn en in 25 minuten op de Zuidas. Als het tempo van de besluitvorming meezit, kunnen over vijf jaar de eerste woningen gebouwd worden. Eenzelfde periode geldt voor de besluitvorming over de IJmeerverbinding.