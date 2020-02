Verdachte vrij door ontbreken psychiatrisch rapport, ‘onacceptabel’ vindt rechter

De rechtbank in Den Haag heeft een man die vorig jaar zijn zus, moeder en tante heeft mishandeld en bedreigd maandag vrijgelaten. Hoewel de rechtbank ervan overtuigd is dat hij schuldig is, kunnen de rechters niet beoordelen of hij toerekeningsvatbaar is. Een psychiatrisch rapport dat had moeten worden opgesteld, is niet gemaakt vanwege personeelsgebrek. De officier van justitie had 180 dagen cel tegen de man geëist, waarvan 60 voorwaardelijk.

Het rapport over de verdachte had moeten opgesteld door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). De rechters noemen de gang van zaken in een verklaring „onacceptabel”. Ze spreken de overheid aan op haar zorgplicht.

De in 1986 geboren verdachte heeft psychische problemen en was daarvoor eerder opgenomen in een kliniek. Toen hij daarvoor in voorarrest zat, zou door het NIFP een rapport opgesteld worden over zijn toerekeningsvatbaarheid en behandelmogelijkheden. Het NIFP was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.