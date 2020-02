Tweede Kamer wil weer loting voor populaire studies

Universiteiten en hogescholen moeten de toelating tot populaire studies zoals geneeskunde en journalistiek weer via loting kunnen bepalen. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer ging dinsdagmiddag akkoord met dat plan, ingediend door Harry van der Molen (CDA) en Jan Paternotte (D66). Volgens de Kamerleden leidt de drie jaar geleden ingevoerde decentrale selectie tot prestatiedruk en kansenongelijkheid.

Het vorige kabinet schafte loting af, omdat studenten beter geselecteerd zouden kunnen worden op basis van hun onderwijsprestaties en motivatie. Volgens Paternotte is inmiddels gebleken dat dit leidt tot kansongelijkheid. Wie zich cursussen en andere ondersteuning voor een toelatingsexamen kan veroorloven, zou meer kans maken om toegelaten te worden. Onderwijsinstellingen moeten daarom weer moeten kunnen loten, vinden CDA en D66. Het voorstel werd ook gesteund door PVV, GroenLinks, SP en de PvdA.

Het kabinet moet nu onderzoeken hoe de loting weer ingevoerd gaat worden. Sinds het academisch jaar 2017-2018 zijn universiteiten en hogescholen verantwoordelijk voor selectie en aanname. Minister Ingrid van Engelshoven (D66) liet een jaar geleden al doorschemeren wel te voelen voor een terugkeer van de procedure.

‘Eerlijke manier’

Het Interstedelijk Studenten Overleg is kritisch. „Gelijke kansen moeten vooropstaan in het hoger onderwijs en als selectie nodig is, moet dat op een eerlijke manier gebeuren”, zei voorzitter Kees Gillesse een week geleden nog volgens persbureau ANP. „We vragen ons af of loting de goede manier is om daar te komen. Wat voor ons vooropstaat is dat er een goede wetenschappelijke onderbouwing voor de methode van selectie moet zijn.”

Studentenvakbond LSVb pleitte dinsdag in een opiniestuk in Trouw echter voor een herinvoering van de loting: „Omdat decentrale selectie bepaalde groepen studenten voortrekt en andere consequent achterstelt.”