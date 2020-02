Trainer Ron Jans weg bij Amerikaanse club wegens racismerel

Trainer Ron Jans is opgestapt bij het Amerikaanse FC Cincinnati, nadat een incident in de kleedkamer hem op beschuldigingen van racisme was komen te staan. Jans zong mee met een rapnummer en gebruikte daarbij het zeer beladen woord nigger. Het vertrek van Jans is „het beste voor alle betrokkenen”, zegt de voorzitter van FC Cincinnati dinsdag op de site van de club.

Het incident gebeurde twee weken geleden na een oefenwedstrijd, vertelde Jans afgelopen weekend aan de Volkskrant. Nadat hij het woord had gebruikt, zei een speler direct tegen hem dat hij daar „voorzichtig mee moest zijn”. „Dat realiseerde ik me toen ook”, aldus Jans. Eind vorige week kreeg de uitspraak een staartje. Een speler bleek naar de vakbond gestapt, die met een persbericht kwam over „extreem ongepaste uitlatingen” van de Nederlandse trainer. De Amerikaanse voetbalbond stelde daarop een onderzoek in.

Jans werd vrijdag op non-actief gesteld. Uit het onderzoek kwamen „enkele feiten” naar voren, zegt Cincinnati dinsdag. Wat die waren, is niet duidelijk, maar voor Jans zouden ze voldoende reden zijn geweest ontslag te nemen. In de persverklaring op de clubsite komt Jans niet aan het woord om toelichting te geven bij zijn vertrek.

‘Onhandig’

Afgelopen weekend erkende Jans dat hij het bewuste woord beter niet had kunnen meezingen. Toch zei hij volgens persbureau ANP dat hij zich niet schuldig voelde. „Want ik ben geen racist”, aldus de 61-jarige voormalige trainer van clubs als PEC Zwolle en FC Groningen. „Ik ben inderdaad wat onhandig geweest. Maar nu wordt van iets onhandigs iets heel groots gemaakt.” Tegen de Volkskrant zei Jans dat hij het jammer vond dat de speler naar de vakbond was gestapt met zijn klacht, en niet naar hem zelf.

Jans was sinds augustus hoofdtrainer bij Cincinnati, dat actief is in de Major League Soccer, de hoogste voetbalcompetitie in de VS. Hij had daar onder meer de Nederlandse spelers Jürgen Locadia en Maikel van der Werff onder zich. Cincinnati gaat zijn eerste competitiewedstrijd, op 1 maart, nu spelen onder een interim-trainer.

