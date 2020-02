Start corruptieproces Netanyahu twee weken na verkiezingen

Het corruptieproces tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu begint op 17 maart, twee weken na de nationale verkiezingen. Dat heeft een Israëlische rechtbank dinsdag bekendgemaakt, schrijven internationale persbureaus. Netaynahu moet verplicht aanwezig zijn bij de eerste zitting in Jeruzalem waar de aanklachten tegen hem zal worden voorgelezen.

De zeventigjarige rechtse leider is verdachte in drie rechtszaken. Hij wordt verdacht van fraude, misbruik van vertrouwen en omkoping. Netanyahu heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Het is voor het eerst dat een zittende premier in Israël strafrechtelijk wordt vervolgd.

In de eerste zaak wordt Netanyahu ervan verdacht een miljoen shekel (270.000 euro) aan luxe cadeaus te hebben aangenomen van een Hollywood-producent en een zakenman in ruil voor hulp bij visa en wetswijzigingen. De tweede gaat over een deal met de krant Yedioth Ahronoth. In ruil voor positieve berichtgeving zou de premier een concurrerende krant beschadigen. In de laatste zaak wordt Netayahu ervan beticht het telecombedrijf Bezeq te hebben bevooroordeeld in ruil voor gunstige berichtgeving op nieuwssite Walla News, dat deel uitmaakt van Bezeq.

Als Netanyahu schuldig wordt bevonden aan omkoping, hangt hem een gevangenisstraf van maximaal tien jaar boven het hoofd. Als hij schuldig wordt bevonden aan fraude en het misbruiken van vertrouwen, kan daar nog drie jaar bij komen.

Derde keer

Israëliërs gaan op 2 maart voor de derde keer in een jaar tijd naar de stembus. Na eerdere verkiezingen in april en september lukte het zowel de Likud-partij van Netanyahu als oppositiepartij Blauw-Wit van Benny Gantz niet een regering te vormen. Zowel Netanyahu als Gantz houden de vorming van een regering tegen.

Netanyahu is tevens de langstzittende premier van Israël. In juli vorig jaar haalde hij Israëls eerste premier David Ben-Gurion in. Netanyahu is sinds 2009 en bekleedde die positie ook al van 1996 tot 1999.

