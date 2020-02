Ron Jans: ‘Achteraf denk je wel: och, ja, wat stom’

Ron Jans noemt het „doodzonde”. De Nederlandse trainer begon in augustus 2019 bij FC Cincinnati, de club in de MLS, de hoogste Amerikaanse voetbalcompetitie. Jans, vanuit Florida, waar de club op trainingskamp is: „Het leek zo mooi. Het ging allemaal de goede kant op. En binnen een paar dagen is alles anders en is het klaar.”

Jans (61) stapte dinsdag op. Dat volgt op een onderzoek van de MLS, voor mogelijk racistisch taalgebruik. Het onderzoek werd ingesteld nadat zeker één speler uit zijn selectie zijn beklag deed over Jans bij de spelersvakbond, die sprak over „extreem ongepaste uitlatingen”.

Ruim twee weken terug zong Jans in de kleedkamer mee met een hiphopnummer. Bij het meezingen gebruikte hij het in Amerika zeer beladen woord ‘nigger’.

Het onderzoek van de MLS is inmiddels afgerond, zegt Jans, maar de uitspraak laat nog op zich wachten. Jans wist genoeg. Volgens de advocaat van FC Cincinnati zag het onderzoek er voor hem „niet positief uit”, vertelt Jans.

Zelf sprak de trainer zondag met de onderzoekers. „Daarbij kreeg ik zoveel vragen over allemaal uitspraken die ik had gedaan, dat ik dacht: dit voelt heel slecht. Ook al zou ik de strijd aangaan en winnen, dan kom ik in een situatie waarbij het gewoon niet prettig werken is. Dat is ook voor de club niet goed.”

Tegelijkertijd zegt hij dat uit het onderzoek ook zou blijken „dat bijna de hele groep mij een eerlijke, oprechte en open man vindt”. Hij zegt veel steun te krijgen, uit zowel de Verenigde Staten als Nederland.

Het incident gebeurde in de kleedkamer voor een training, zegt Jans, toen de ploeg in Arizona verbleef voor een trainingskamp. „Ik ben voor die training nog even naar de aanvoerder toegegaan die het dichtst bij mij stond toen ik meezong. Toen heb ik gezegd: ik hoop dat ik je niet beledigd heb. Hij zei: ‘Ik begrijp het wel, het is prima’.”

Lees ook het nieuws: Trainer Ron Jans weg bij Amerikaanse club wegens racismerel

Voor de training stond de gettoblaster aan?

„Ja die staat altijd aan.”

Naïef als u was, zong u mee.

„Twee woorden. Tsja. Eén van die twee woorden was…”

Het n-woord.

„Achteraf denk je wel, och, ja, stom. Maar de context, die is heel belangrijk. De context was niet dat ik het tegen iemand zei. Het was niet dat ik er negatieve bedoelingen bij had. Maar het ligt veel te gevoelig. Dat besef ik nu nog meer dan hiervoor. Naïviteit, dat was het zeker. Het was gewoon stom.”

Wat was het andere woord dat u meezong?

„Hey. In dat liedje ging het maar door, met dat woord [het n-woord]. Als ze dat tegen elkaar zeggen, is het een geuzennaam. Maar als een blank iemand dat zegt – dat moet niet. Dat is wel een les.”

Maar u kende de gevoeligheid van het betreffende woord in de VS.

„Ik interesseer mij enorm in geschiedenis, in mensen. Ik vind de hiphopcultuur interessant, luister graag nummers. Het was meer een steunbetuiging, zo van: ik interesseer mij ook voor die cultuur, ik voel mij ook één daarmee. Nu is precies het tegenovergestelde gebeurd. Het was klunzig van mij. Dat ik mij verraden voel is te sterk, maar ik heb wel het gevoel van onrechtvaardigheid.”