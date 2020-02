Rechter spreekt ‘Turkse Soros’ onverwacht vrij

Een rechter in Istanbul heeft dinsdag onverwacht de Turkse zakenman Osman Kavala vrijgesproken. Tegen hem was vorig jaar een onvoorwaardelijke levenslange gevangenisstraf geëist vanwege zijn rol bij de Gezi-protesten in 2013. Ook zeven andere demonstranten werden vrijgesproken, melden internationale persbureaus.

Het ongeloof was dinsdag groot in de rechtszaal in Istanbul, schrijft Reuters. De aanwezige sympathisanten applaudisseerden en joelden toen het vonnis werd voorgelezen. De 63-jarige Kavala is nog niet op vrije voeten. Justitie kan nog tegen de uitspraak in beroep. Kavala heeft twee jaar in voorarrest gezeten.

De Turkse justitie beschuldigde Kavala van een poging de regering omver te werpen. Hij zou de protesten in het Gezipark in Istanbul gefinancierd hebben, iets wat hij ontkent. Bij die demonstraties gingen in 2013 honderdduizenden Turken de straat op uit boosheid over de plannen voor de verbouwing van het stadspark. Al gauw breidden die protesten zich uit over het land en gingen ze meer over onvrede met de autoritaire regeerstijl van president Erdogan. De gevangenneming en de rechtszaak tegen Kavala kwamen Turkije op veel kritiek van mensenrechtenorganisaties te staan.