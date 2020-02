Politie: dreig- en bombrieven vertonen overeenkomsten

De dreig- en bombrieven die tien bedrijven sinds eind 2019 hebben ontvangen vertonen overeenkomsten. Ze hadden dezelfde ondertekening en bevatten vergelijkbare inhoud, waaronder een batterij. Dat heeft de politie dinsdagavond bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht. Er is een beloning van 15.000 euro voor de tip die zorgt voor aanhouding van de dader.

De dader ondertekende de dreigbrieven op dezelfde aparte manier, door middel van een rij streepjes gevolgd door twee schuine streepjes en nog een rij streepjes. Bij de bombrieven de ontvlambare stof verpakt in zakjes van 10×9 centimeter met het aangezicht van Delft. De zakjes worden voornamelijk gebruikt in souvenirshops of op markten. De derde overeenkomst is dat in tien van de bombrieven een 9 volt batterij zat van het merk Duracell, een professional alkaline battery, zonder omhulsel.

De politie zoekt tips over deze drie sporen en heeft een webpagina geopend voor laatste updates rondom de zaak.

