‘Opnieuw douanier van Rotterdamse haven opgepakt voor corruptie ‘

Een vrouw die werkte op de belangrijkste afdeling van de douane in de haven van Rotterdam is dinsdagochtend opgepakt. Dat meldt De Telegraaf op basis van drie bronnen in de haven. De douanier zou verdacht worden van corruptie en witwassen.

Het zou gaan om de 42-jarige Izaira F. die werkzaam was binnen de zogenoemde pre-arrival. Het is juist deze afdeling die bepaalt of een container gecontroleerd wordt op drugs of niet. F. zou al eerder geschorst zijn. Het is echter onduidelijk waar de douanier precies bij betrokken was. Het Openbaar Ministerie bevestigt tegenover De Telegraaf de aanhouding van de douanier, maar is dinsdagavond niet bereikbaar voor verder commentaar.

Binnen de pre-arrival zijn al meerdere corruptieschandalen geweest. De grootste zaak speelde rond de ambtenaar Gerrit G., die in 2016 werd opgepakt omdat hij containers tegen betaling niet controleerde en drugssmokkelaars adviseerde. Daarmee zou hij miljoenen hebben verdiend. G. werd in 2017 veroordeeld tot veertien jaar cel voor corruptie en drugshandel.