Op zoek naar de Koreaanse bronnen van ‘Parasite’

Na de triomf van Parasite bij de Oscars staat de cinema van Zuid-Korea ineens over de hele wereld in de spotlights. Het succes van de film van Bong Joon Ho straalt af op de hele Koreaanse filmindustrie. Bong heeft zijn bewondering voor collega-filmmakers uit zijn vaderland ook nooit onder stoelen of banken gestoken. In het jongste nummer van het Britse filmblad Sight & Sound wijst hij onder meer op de films van zijn jonge landgenoot Yoon Ga-eun, als een van de opmerkelijkste vertegenwoordigers van een nieuwe generatie vrouwelijke filmmakers in zijn land.

Lees ook dit interview met Bong: ‘In Korea is ‘Parasite’ controversieel’

Bong bewondert ook de geïmproviseerde, ogenschijnlijk alledaagse films van zijn veelfilmende generatiegenoot Hong Sang-soo. Maar de collega-regisseur uit eigen land die hij meer dan enig ander bewondert is het enfant terrible Kim Ki-young (1919-1998). Diens zwart-witmeesterwerk The Housemaid uit 1960 heeft volgens Bong veel invloed gehad op Parasite.

Aan The Housemaid ontleende Bong wellicht het idee van een harde botsing tussen de haves en have nots, die zich afspeelt in de intieme arena van een welvarend gezin en hun huispersoneel. Toch zijn The Housemaid en Parasite ook heel verschillende films. Kim Ki-young gaf meer nog dan Bong in Parasite zijn persoonlijke obsessies ruim baan in The Housemaid; een bizarre, extreme film met een voor 1960 opmerkelijke erotische lading. De film vertelt het verhaal van een muziekleraar die met zijn jonge gezin hogerop wil komen in de wereld en op het punt staat een grotere woning te betrekken.

Op aandringen van zijn zwangere vrouw neemt het stel een dienstmeisje aan. Zij weet de strenge en moralistische huisvader op een nacht te verleiden. Daarna ontstaat een absurd gevecht op leven en dood tussen de man en de twee zwangere vrouwen waarbij zelfs jonge kinderen niet veilig zijn voor machinaties met rattengif.

The Housemaid geeft de moraal en de levenshouding van de materialistische middenklasse een enorme optater, die nog steeds nadreunt. Kim was zo geobsedeerd door zijn kruising van horror en melodrama, dat hij het scenario later herhaalde in kleurenfilms zoals Woman of Fire (1971) en Woman of Fire ’82 (1982).

Kim Ki-young raakte min of meer vergeten in de tweede helft van zijn carrière, maar na zijn dood maakten zijn films een opmerkelijke herwaardering door; niet in de laatste plaats dankzij filmmakers van Bongs generatie, die steeds opnieuw naar hem verwijzen. Inmiddels staat The Housemaid op de eerste plaats in polls van de beste Koreaanse films aller tijden.

Bong is een echte adept, die niet alleen The Housemaid maar ook de latere kleurenfilms van Kim tot zijn grote favorieten rekent, zoals Insect Woman (1973) en Io Island (1977). Daarin heeft Kim het idee van een coherente plot grotendeels losgelaten in fantasierijke, woeste vertellingen, waarin hij zelfs niet terugdeinst voor scènes met necrofilie. De films van Kim Ki-young zijn voor latere Koreaanse cineasten zoals Bong wellicht een permanente aansporing en uitdaging: hoeveel vrijheid durf jij te nemen? Hoe ver durf jij te gaan?

Peter de Bruijn is filmrecensent.