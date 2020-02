Tot vier jaar cel geëist voor ‘boilerroomfraude’

Tegen acht verdachten van ‘boilerroomfraude’ zijn dinsdag celstraffen tot vier jaar geëist. Bij deze vorm van oplichting krijgen potentiële beleggers telefonisch fictieve of waardeloze aandelen aangeboden. Als de slachtoffers eenmaal hebben toegehapt, verbreken de verkopers het contact. De acht worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, oplichting, valsheid in geschrifte en het verlenen van beleggingsdiensten zonder vergunning, maakte het OM dinsdag in de rechtbank in Rotterdam bekend.

De verdachten hebben volgens het OM tussen 2004 en 2013 aandelen, obligaties en emissierechten aangeboden en verkocht aan vooral oudere beleggers, onder meer in Nederland, België, Spanje en de Verenigde Staten. Daarbij zouden ze tientallen slachtoffers in totaal meer dan 7 miljoen euro afhandig hebben gemaakt. „Sommige beleggers hebben hun laatste spaar- of pensioengeld ingelegd, terwijl verdachten daarvan wisten”, aldus het OM.

De fraude zat volgens de officieren van justitie goed en geloofwaardig in elkaar. Potentiële beleggers werden ongevraagd en direct benaderd. Goed uitziende brochures en websites wekten de indruk dat het om betrouwbare investeringen ging. De slachtoffers verklaarden dat zij tijdens de telefoongesprekken onder druk werden gezet om snel te beslissen. De verdachten verbraken het contact als beleggers eenmaal geld hadden ingelegd. De producten bleken nep, waardeloos of onverkoopbaar, aldus het OM.

Tegen het „brein achter de organisatie” eist het OM een gevangenisstraf van vier jaar. Tegen twee andere hoofdverdachten eist justitie twee jaar. Twee mededaders hoorden respectievelijk twintig en twaalf maanden tegen zich eisen. Het OM eist taakstraffen van honderd uur tegen de drie andere verdachten. De rechtbank doet op 1 mei uitspraak.