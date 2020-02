Inès Eshun

De Belgische regisseur en scenarioschrijver viel met haar poëtische kortfim ‘The Life of Esteban’ buiten de grenzen op.

Inès Eshun (1985) is een Belgische regisseur en scenarioschrijver. Ze werd geboren in Frankrijk en verhuisde naar België toen ze zes was. Ze heeft Belgische, Estse en Ghanese roots. Ze studeerde af aan het RITCS in 2017 met de korte film Het Leven van Esteban, waarvoor ze op het Tribeca-festival in New York bekroond werd met een Student Visionary Award.

Het Leven van Esteban is het opmerkelijke levensverhaal van een jonge man die bestemd is om Olympisch zwemmer te worden. De film opende deuren voor Eshun op internationaal niveau, en momenteel werkt ze aan haar eerste lange speelfilm, in een productie van de Haïtiaanse regisseur Raoul Peck, onder meer bekend voor de Oscar genomineerde documentaire I Am Not Your Negro (2016).

