Astrid Boons

De Vlaamse choreografe Astrid Boons is in haar choreografieën op zoek naar een fysieke taal.

Astrid Boons (1988) is een wroeter, een onderzoeker. In de choreografieën die zij maakte na haar danscarrière (bij onder andere Nederlands Dans Theater 2, Göteborgs Operans Danskompani en, als gast, Pina Bausch’ Tanztheater Wuppertal) lijkt zij vooral geïnteresseerd in vorm. De menselijke vorm, hoe die is verbonden met de ruimte, met andere volumes en energieën, maar bovenal: met de ander. Heel subtiel komen zo, vanuit de vorm, de emotie en de ‘beweegreden’ tevoorschijn.

Fields (2019) was haar eerste avondvullende werk, komend seizoen staat Feminale op het programma, een tweeluik met grand old lady Krisztina de Châtel. Geen toevallige combinatie.

Meer weten: astridboons.nl